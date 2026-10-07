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„Nicușor Dan a greșit”. Cristian Socol: PSD a demonstrat că știe și își asumă să ducă România la creștere economică

Profesorul universitar Cristian Socol critică decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Luca Niculescu pentru funcția de premier în locul propunerii PSD, Sorin Grindeanu. Socol susține că PSD a demonstrat în trecut că poate relansa economia.
„Nicușor Dan a greșit”. Cristian Socol: PSD a demonstrat că știe și își asumă să ducă România la creștere economică
Sabrina Bibi
07 oct. 2026, 09:50, Politic
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Socol: PSD a guvernat în perioadele de revenire economică

„Nicușor Dan a greșit. PSD a demonstrat că știe, poate și vrea, își asumă să ducă România la creștere economică. A mai făcut-o, de mai multe ori”, afirmă Cristian Socol, miercuri, pe Facebook.

Profesorul universitar susține că, în istoria economică postdecembristă, există un tipar potrivit căruia guvernele conduse de PSD au coincis cu perioade importante de „revenire și accelerare a economiei”.

Acesta indică trei astfel de momente: perioada de după prăbușirea economică de la începutul anilor ’90, ieșirea din recesiunea din 1997-1999 și revenirea de după criza economică și măsurile de austeritate din 2009-2011.

„Există un pattern istoric: PSD a guvernat în fazele de revenire și accelerare a economiei. O arată datele. În cel puțin trei momente importante ale istoriei economice postdecembriste, guvernele conduse de PSD au coincis cu relansări economice consistente. (…) Creștere economică a fost tot timpul în perioadele cu PM de la PSD”, susține Socol.

Critici la adresa guvernărilor de dreapta

În schimb, Cristian Socol critică bilanțul macroeconomic al guvernelor de dreapta, făcând o excepție pentru perioada în care premier a fost Călin Popescu-Tăriceanu.

În opinia sa, guvernările de dreapta au fost asociate fie cu perioade de criză, unele suprapuse unor șocuri externe, fie cu reveniri economice pe care le consideră nesustenabile, fiind invocate în acest sens guvernele conduse de Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.

„Tot dreapta? Managementul macroeconomic al dreptei (minus Tăriceanu – în opinia mea, ultimul PM liberal pur sânge) a condus ori la crize economice (unele suprapuse crizelor externe, adevărat), ori la reveniri economice nesustenabile”, afirmă profesorul.

Socol mai susține că, pe baza datelor oficiale, „in perioada postdecembristă, PSD a știut să relanseze economia, aducând creștere economică, investiții și locuri de muncă, creșterea puterii de cumpărare pentru români”.

Sursa foto: Cristian Socol – Facebook

Socol invocă planul economic pregătit de PSD

Profesorul universitar afirmă că PSD are deja un plan economic detaliat pentru relansare, început în septembrie 2025.

Potrivit acestuia, planul conține obiective strategice și tactice, programe și măsuri concrete, estimări privind numărul de beneficiari, impactul economic și social, impactul bugetar și sursele de finanțare.

Socol precizează că documentul este construit în jurul conceptului de „Productivism” și urmărește menținerea României în traiectoria de deficit bugetar asumată prin Planul Național Bugetar Structural și prin Procedura de Deficit Bugetar Excesiv. „Cu model macro. Ca la carte”, precizează profesorul universitar.

„Nicușor Dan a greșit”

În final, Cristian Socol revine asupra deciziei luate de șeful statului și susține că nominalizarea ar fi trebuit să țină cont de propunerea făcută de PSD.

„Președintele României Nicușor Dan a greșit nominalizând pe altcineva în afara propunerii PSD, Sorin Grindeanu. Atât s-a putut”, a transmis profesorul universitar.

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