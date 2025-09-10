Prima pagină » Economic » Curs valutar, 10 septembrie. Euro a fost mai ieftin, aurul continuă să urce

Curs valutar, 10 septembrie. Euro a fost mai ieftin, aurul continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 10 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor, iar aurul își continuă ascensiunea
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
10 sept. 2025, 13:54, Economic

Euro a coborât ușor, fiind cotată de BNR la 5,0733 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3297 lei, respectiv 5,8651 lei, iar francul a scăzut la 5,4353 lei.

Gramul de aur continuă să urce, fiind cotat la 508,6964 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în creștere, la 5,9372 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0733
Dolarul SUA USD 4,3297
Francul elvețian CHF 5,4353
Lira sterlină GPB 5,8651
Gramul de aur XAU 508,6964
Dolarul australian AUD 2,8625
Dolarul canadian CAD 3,1270
Coroana cehă CZK 0,2081
Coroana daneză DKK 0,6796
Lira egipteană EGP 0,0898
100 Forinți maghiari HUF 1,2890
100 Yeni japonezi JPY 2,9372
Leul moldovenesc MDL 0,2594
Coroana norvegiană NOK 0,4366
Zlotul polonez PLN 1,1918
Coroana suedeză SEK 0,4637
Lira turcească TRY 0,1048
Rubla rusească RUB 0,0511
Leva bulgărească BGN 2,5940
Randalul sud-african ZAR 0,2468
Realul brazilian BRL 0,7971
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6080
Rupia indiană INR 0,0492
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3119
Peso-ul mexican MXN 0,2324
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5763
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1049
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1788
Bahtul thailandez THB 0,1363
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5558
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
Shekelul israelian ILS 1,2982
100 Coroane islandeze ISK 3,5379
Ringgitul malaysian MIR 1,0261
Peso-ul filipinez PHP 0,0759
Dolarul singaporez SGD 3,3762
DST XDR 5,9372

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.