Curs valutar, 10 septembrie. Euro a fost mai ieftin, aurul continuă să urce

Euro a coborât ușor, fiind cotată de BNR la 5,0733 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3297 lei, respectiv 5,8651 lei, iar francul a scăzut la 5,4353 lei.

Gramul de aur continuă să urce, fiind cotat la 508,6964 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în creștere, la 5,9372 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0733 Dolarul SUA USD 4,3297 Francul elvețian CHF 5,4353 Lira sterlină GPB 5,8651 Gramul de aur XAU 508,6964 Dolarul australian AUD 2,8625 Dolarul canadian CAD 3,1270 Coroana cehă CZK 0,2081 Coroana daneză DKK 0,6796 Lira egipteană EGP 0,0898 100 Forinți maghiari HUF 1,2890 100 Yeni japonezi JPY 2,9372 Leul moldovenesc MDL 0,2594 Coroana norvegiană NOK 0,4366 Zlotul polonez PLN 1,1918 Coroana suedeză SEK 0,4637 Lira turcească TRY 0,1048 Rubla rusească RUB 0,0511 Leva bulgărească BGN 2,5940 Randalul sud-african ZAR 0,2468 Realul brazilian BRL 0,7971 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6080 Rupia indiană INR 0,0492 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3119 Peso-ul mexican MXN 0,2324 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5763 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1049 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1788 Bahtul thailandez THB 0,1363 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5558 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,2982 100 Coroane islandeze ISK 3,5379 Ringgitul malaysian MIR 1,0261 Peso-ul filipinez PHP 0,0759 Dolarul singaporez SGD 3,3762 DST XDR 5,9372

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.