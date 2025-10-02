Prima pagină » Economic » Curs valutar, 2 octombrie. Euro continuă să crească, aurul scade ușor  

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 2 octombrie 2025: moneda europeană continuă să crească. În schimb, gramul de aurul a scăzut ușor.  
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
02 oct. 2025, Economic

Moneda europeană continuă să crească, fiind cotată de BNR la 5,0837 lei. Lira sterlină a urcat, de asemenea, la 5,8393 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3258 lei, respectiv 5,4354 lei.

Gramul de aur a coborât cu puțin peste 2 lei, fiind evaluat la 539,2475 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9381 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0837
Dolarul SUA USD 4,3258
Francul elvețian CHF 5,4354
Lira sterlină GPB 5,8393
Gramul de aur XAU 539,2475
Dolarul australian AUD 2,8613
Dolarul canadian CAD 3,1039
Coroana cehă CZK 0,2095
Coroana daneză DKK 0,6809
Lira egipteană EGP 0,0906
100 Forinți maghiari HUF 1,3070
100 Yeni japonezi JPY 2,9502
Leul moldovenesc MDL 0,2596
Coroana norvegiană NOK 0,4359
Zlotul polonez PLN 1,1941
Coroana suedeză SEK 0,4625
Lira turcească TRY 0,1037
Rubla rusească RUB 0,0534
Leva bulgărească BGN 2,5993
Randalul sud-african ZAR 0,2516
Realul brazilian BRL 0,8117
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6076
Rupia indiană INR 0,0487
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3084
Peso-ul mexican MXN 0,2355
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5246
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1048
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1777
Bahtul thailandez THB 0,1336
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5560
100 Rupii indoneziene IDR 0,0261
Shekelul israelian ILS 1,3073
100 Coroane islandeze ISK 3,5650
Ringgitul malaysian MIR 1,0282
Peso-ul filipinez PHP 0,0744
Dolarul singaporez SGD 3,3611
DST XDR 5,9381

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.