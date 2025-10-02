Curs valutar, 2 octombrie. Euro continuă să crească, aurul scade ușor  

Moneda europeană continuă să crească, fiind cotată de BNR la 5,0837 lei. Lira sterlină a urcat, de asemenea, la 5,8393 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3258 lei, respectiv 5,4354 lei.

Gramul de aur a coborât cu puțin peste 2 lei, fiind evaluat la 539,2475 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9381 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0837 Dolarul SUA USD 4,3258 Francul elvețian CHF 5,4354 Lira sterlină GPB 5,8393 Gramul de aur XAU 539,2475 Dolarul australian AUD 2,8613 Dolarul canadian CAD 3,1039 Coroana cehă CZK 0,2095 Coroana daneză DKK 0,6809 Lira egipteană EGP 0,0906 100 Forinți maghiari HUF 1,3070 100 Yeni japonezi JPY 2,9502 Leul moldovenesc MDL 0,2596 Coroana norvegiană NOK 0,4359 Zlotul polonez PLN 1,1941 Coroana suedeză SEK 0,4625 Lira turcească TRY 0,1037 Rubla rusească RUB 0,0534 Leva bulgărească BGN 2,5993 Randalul sud-african ZAR 0,2516 Realul brazilian BRL 0,8117 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6076 Rupia indiană INR 0,0487 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3084 Peso-ul mexican MXN 0,2355 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5246 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1048 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1777 Bahtul thailandez THB 0,1336 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5560 100 Rupii indoneziene IDR 0,0261 Shekelul israelian ILS 1,3073 100 Coroane islandeze ISK 3,5650 Ringgitul malaysian MIR 1,0282 Peso-ul filipinez PHP 0,0744 Dolarul singaporez SGD 3,3611 DST XDR 5,9381

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.