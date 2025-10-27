Curs valutar, 27 octombrie. Euro a fost mai scump, aurul mai ieftin

Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3684 lei, respectiv 5,4867 lei și 5,8295 lei.

Gramul de aur a fost 567,2563 lei, în scădere cu aproximativ 5,50 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9581 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0848 Dolarul SUA USD 4,3684 Francul elvețian CHF 5,4867 Lira sterlină GPB 5,8295 Gramul de aur XAU 567,2563 Dolarul australian AUD 2,8636 Dolarul canadian CAD 3,1249 Coroana cehă CZK 0,2092 Coroana daneză DKK 0,6807 Lira egipteană EGP 0,0921 100 Forinți maghiari HUF 1,3058 100 Yeni japonezi JPY 2,8594 Leul moldovenesc MDL 0,2562 Coroana norvegiană NOK 0,4362 Zlotul polonez PLN 1,2012 Coroana suedeză SEK 0,4656 Lira turcească TRY 0,1040 Rubla rusească RUB 0,0549 Leva bulgărească BGN 2,5999 Randalul sud-african ZAR 0,2539 Realul brazilian BRL 0,8104 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6149 Rupia indiană INR 0,0495 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3051 Peso-ul mexican MXN 0,2372 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5166 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1038 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1893 Bahtul thailandez THB 0,1336 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5623 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3408 100 Coroane islandeze ISK 3,5558 Ringgitul malaysian MIR 1,0376 Peso-ul filipinez PHP 0,0742 Dolarul singaporez SGD 3,3693 DST XDR 5,9581

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.