Curs valutar, 27 octombrie. Euro a fost mai scump, aurul mai ieftin

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 27 octombrie 2025. Moneda europeană a urcat din nou, fiind cotată de BNR la 5,0848 lei.
Maria Miron
27 oct. 2025, 13:27, Economic

Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3684 lei, respectiv 5,4867 lei și 5,8295 lei.

Gramul de aur a fost 567,2563 lei, în scădere cu aproximativ 5,50 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9581 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0848
Dolarul SUA USD 4,3684
Francul elvețian CHF 5,4867
Lira sterlină GPB 5,8295
Gramul de aur XAU 567,2563
Dolarul australian AUD 2,8636
Dolarul canadian CAD 3,1249
Coroana cehă CZK 0,2092
Coroana daneză DKK 0,6807
Lira egipteană EGP 0,0921
100 Forinți maghiari HUF 1,3058
100 Yeni japonezi JPY 2,8594
Leul moldovenesc MDL 0,2562
Coroana norvegiană NOK 0,4362
Zlotul polonez PLN 1,2012
Coroana suedeză SEK 0,4656
Lira turcească TRY 0,1040
Rubla rusească RUB 0,0549
Leva bulgărească BGN 2,5999
Randalul sud-african ZAR 0,2539
Realul brazilian BRL 0,8104
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6149
Rupia indiană INR 0,0495
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3051
Peso-ul mexican MXN 0,2372
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5166
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1038
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1893
Bahtul thailandez THB 0,1336
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5623
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
Shekelul israelian ILS 1,3408
100 Coroane islandeze ISK 3,5558
Ringgitul malaysian MIR 1,0376
Peso-ul filipinez PHP 0,0742
Dolarul singaporez SGD 3,3693
DST XDR 5,9581

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 