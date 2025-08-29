Curs valutar, 29 august. Euro în creștere, dolarul a scăzut

Moneda europeană a fost cotată ușor în creștere de BNR, la 5,0722 lei. Francul elvețian s-a depreciat până la 5,4228 lei, lira sterlină la 5,8500 lei, iar dolarul a fost evaluat în scădere, la 4,3443 lei.

Gramul de aur a fost 476,0494 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5.9475lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5.0722 Dolarul SUA USD 4.3443 Francul elvețian CHF 5.4228 Lira sterlină GPB 5.8500 Gramul de aur XAU 476.0494 Dolarul australian AUD 2.8368 Dolarul canadian CAD 3.1586 Coroana cehă CZK 0.2071 Coroana daneză DKK 0.6795 Lira egipteană EGP 0.0894 100 Forinți maghiari HUF 1.2777 100 Yeni japonezi JPY 2.9544 Leul moldovenesc MDL 0.2612 Coroana norvegiană NOK 0.4314 Zlotul polonez PLN 1.1888 Coroana suedeză SEK 0.4587 Lira turcească TRY 0.1056 Rubla rusească RUB 0.0539 Leva bulgărească BGN 2.5934 Randul sud-african ZAR 0.2447 Realul brazilian BRL 0.8023 Renminbi-ul chinezesc CNY 0.6090 Rupia indiană INR 0.0492 100 Woni sud-coreeni KRW 0.3122 Peso-ul mexican MXN 0.2323 Dolarul neo-zeelandez NZD 2.5580 Dinarul sârbesc RSD 0.0433 Hryvna ucraineană UAH 0.1051 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1.1828 Bahtul thailandez THB 0.1341 Dolarul din Hong Kong HKD 0.5574 100 Rupii indoneziene IDR 0.0264 Shekelul israelian ILS 1.3014 100 Coroane islandeze ISK 3.5470 Ringgitul malaysian MIR 1.0282 Peso-ul filipinez PHP 0.0759 Dolarul singaporez SGD 3.3811 DST XDR 5.9475

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.