Curs valutar, 29 august. Euro în creștere, dolarul a scăzut

Moneda europeană a fost cotată ușor în creștere de BNR, la 5,0722 lei. Francul elvețian s-a depreciat până la 5,4228 lei, lira sterlină la 5,8500 lei, iar dolarul a fost evaluat în scădere, la 4,3443 lei.
Gramul de aur a fost 476,0494 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5.9475lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5.0722
|Dolarul SUA
|USD
|4.3443
|Francul elvețian
|CHF
|5.4228
|Lira sterlină
|GPB
|5.8500
|Gramul de aur
|XAU
|476.0494
|Dolarul australian
|AUD
|2.8368
|Dolarul canadian
|CAD
|3.1586
|Coroana cehă
|CZK
|0.2071
|Coroana daneză
|DKK
|0.6795
|Lira egipteană
|EGP
|0.0894
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1.2777
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2.9544
|Leul moldovenesc
|MDL
|0.2612
|Coroana norvegiană
|NOK
|0.4314
|Zlotul polonez
|PLN
|1.1888
|Coroana suedeză
|SEK
|0.4587
|Lira turcească
|TRY
|0.1056
|Rubla rusească
|RUB
|0.0539
|Leva bulgărească
|BGN
|2.5934
|Randul sud-african
|ZAR
|0.2447
|Realul brazilian
|BRL
|0.8023
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0.6090
|Rupia indiană
|INR
|0.0492
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0.3122
|Peso-ul mexican
|MXN
|0.2323
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2.5580
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0.0433
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0.1051
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1.1828
|Bahtul thailandez
|THB
|0.1341
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0.5574
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0.0264
|Shekelul israelian
|ILS
|1.3014
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3.5470
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1.0282
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0.0759
|Dolarul singaporez
|SGD
|3.3811
|DST
|XDR
|5.9475
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.