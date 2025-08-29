Prima pagină » Economic » Curs valutar, 29 august. Euro în creștere, dolarul a scăzut

Curs valutar, 29 august. Euro în creștere, dolarul a scăzut

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru vineri, 29 august 2025. Moneda europeană este în creștere cu aproximativ 0,0050 lei față de ziua precedentă în fața leului, aurul a fost mai scump. Dolarul american a scăzut,, lira sterlină a mers în jos și francul elvețian s-a depreciat ușor.
Sursă foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
29 aug. 2025, 14:00, Economic

Moneda europeană a fost cotată ușor în creștere de BNR, la 5,0722 lei. Francul elvețian s-a depreciat până la 5,4228 lei, lira sterlină la 5,8500 lei, iar dolarul a fost evaluat în scădere, la 4,3443 lei.

Gramul de aur a fost 476,0494 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5.9475lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5.0722
Dolarul SUA USD 4.3443
Francul elvețian CHF 5.4228
Lira sterlină GPB 5.8500
Gramul de aur XAU 476.0494
Dolarul australian AUD 2.8368
Dolarul canadian CAD 3.1586
Coroana cehă CZK 0.2071
Coroana daneză DKK 0.6795
Lira egipteană EGP 0.0894
100 Forinți maghiari HUF 1.2777
100 Yeni japonezi JPY 2.9544
Leul moldovenesc MDL 0.2612
Coroana norvegiană NOK 0.4314
Zlotul polonez PLN 1.1888
Coroana suedeză SEK 0.4587
Lira turcească TRY 0.1056
Rubla rusească RUB 0.0539
Leva bulgărească BGN 2.5934
Randul sud-african ZAR 0.2447
Realul brazilian BRL 0.8023
Renminbi-ul chinezesc CNY 0.6090
Rupia indiană INR 0.0492
100 Woni sud-coreeni KRW 0.3122
Peso-ul mexican MXN 0.2323
Dolarul neo-zeelandez NZD 2.5580
Dinarul sârbesc RSD 0.0433
Hryvna ucraineană UAH 0.1051
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1.1828
Bahtul thailandez THB 0.1341
Dolarul din Hong Kong HKD 0.5574
100 Rupii indoneziene IDR 0.0264
Shekelul israelian ILS 1.3014
100 Coroane islandeze ISK 3.5470
Ringgitul malaysian MIR 1.0282
Peso-ul filipinez PHP 0.0759
Dolarul singaporez SGD 3.3811
DST XDR 5.9475

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.