De la începutul lui 2023 şi până acum, bursa a livrat un câştig de 21%

Bursa de la Bucureşti înregistrează de la începutul anului o creştere de 21,1% prin prisma indicelui de referinţă BET şi de 27,4% dacă sunt incluse şi dividendele (BET-TR) acordate de cele mai tranzacţionate companii, arată datele agregate de ZF de la BVB.

Numai în ultima lună BET s-a apreciat cu 8,5%, în timp ce BET-TR a avansat cu 10,1%, iar la nivelul ultimelor cinci şedinţe, cei doi indici au scăderi de 2,4% şi de 0,9%. BET-TR înglobează deja şi dividendele speciale de 2,8 mld. lei distribuite de OMV Petrom (SNP), care pe 27 septembrie a avut data ex dividend, adică de corecţie a preţului acţiunilor cu randamentul dividendelor. Petrom va distribui din 19 octombrie un dividend brut de 0,045 lei pe acţiune, care, la preţul de închidere din 26 septembrie, oferea investitorilor un randament de 7,5%.

În timpul şedinţei din 27 septembrie, acţiunile SNP se corectau însă doar cu aproape 5%. Indicele BET-BK, de referinţă pentru administratorii de fonduri şi alţi investitori instituţionali, are un avans de 18,5% în primele nouă luni din 2023, indicele companiilor din energie BET-NG are plus 23,6%, iar indicele ROTX al bursei de la Viena, care este compus din 15 blue chip-uri româneşti, are 19,4%.

Pe de altă parte, piaţa secundară a bursei a urcat cu 10,8% prin prisma indicelui reprezentativ BETAeRO, iar indicele BET-FI, care urmăreşte evoluţia celor cinci societăţi de investiţii financiare şi a Fondului Proprietatea, are un plus de 4,1%, având în vedere că FP şi-a redus drastic ponderea în indice ca urmare a exit-ului de la Hidroelelctrica (H2O), iar preţul acţiunilor s-a corectat ca atare. Media zilnică de tranzacţionare la BVB este de 144 de milioane de lei, iar cele două segmente ale bursei au împreună o capitalizare de 286 mld. lei (58 mil. euro).