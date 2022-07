Dezvoltatorii de locuinţe au avut în 2021 cel mai prolific an al lor

Sunt incluse atât pro­iec­tele din fonduri publice, cât şi cele din fonduri private.

O creştere de 5% faţă de anul precedent poziţionează astfel anul 2021 pe primul loc ca efervescenţă rezidenţială, deşi nu a fost deloc un an simplu pentru eco­nomie, efectele pandemiei resimţindu-se încă. Recordul înregistrat anul trecut este urmat, în acest an, de o situaţie tensionată pe piaţa locuinţelor, unde blocarea PUZ-urilor nu lasă loc unor perspective optimiste referitoare la oferta de locuinţe în perioada următoare. Scumpirile accelerate ale materialelor de construcţii, cauzate, printre altele, şi de războiul dintre Ucraina şi Rusia, au dus, în consecinţă, şi la creşteri semnificative ale preţurilor la locuinţe. Coroborat cu dobânzile mari, apetitul pentru achiziţie al oamenilor pare să se tempereze, aşa că viitorul rezidenţial rămâne sub semnul întrebării.

Totuşi, anul 2021 s-a încheiat cu un stoc de 71.405 locuinţe noi, un număr cu 3.589 mai mare faţă de anul precedent. Bucureştiul însă nu urmează acelaşi trend. Cu 13.344 de locuinţe noi, Capitala a intrat pe trend descrescător, scăderea fiind de 3% (echivalentul a 477 de locuinţe), după ce, în 2020, pentru prima dată, Bucureştiul devenise scena unui număr record de case şi apartamente noi, dezvoltatorii fiind impulsionaţi de contextul pandemic să grăbească proiectele începute deja, de teamă că vor rămâne cu blocurile şi casele nevândute.bucureşti

Chiar dacă, strict în Bucureşti, livrările au fost în scădere în 2021 faţă de 2020, dacă se ia în calcul toată regiunea Bucureşti-Ilfov, se vede o creştere cu peste 1.200 de locuinţe noi (plus 6%), până la 22.010 unităţi noi, semn că în continuare se dezvoltă localităţile-satelit ale Capitalei.