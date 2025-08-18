Două femei rănite după ce un copac s-a prăbușit pe o stradă din Sectorul 2

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 8 au fost sesizați, prin apel la 112, că pe o stradă din Sectorul 2 s-a prăbușit un copac, accidentând două persoane.
Echipajele ajunse la fața locului au confirmat incidentul.
Cele două femei rănite au primit primul ajutor la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital pentru investigații și tratament.
În urma prăbușirii copacului, un autoturism parcat în zonă a fost avariat.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii incidentului și pentru a dispune măsurile legale care se impun.