Bărbat de 38 de ani, reținut după ce a furat o mașină, i-a montat alte numere și a condus fără permis prin Capitală

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Secția 28 Poliție au reținut, luni, un bărbat, în vârstă de 38 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, punerea în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, punerea în circulație a unui autovehicul cu număre false de înmatriculare și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

De fapt, oamenii legii au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat care a reclamat faptul că mașina sa neînmatriculată, lăsată la o spălătorie auto din Sectorul 2, a fost sustrasă.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 19.000 de euro.

Din cercetările efectuate a rezultat că fapta ar fi fost comisă în cursul zilei de duminică, de un bărbat de 38 de ani.

De asemenea, acesta ar fi sustras un set de plăcuțe de înmatriculare cu numere provizorii, din interiorul spălătoriei auto, pe care le-a montat pe autoturismul furat.

Probatoriul administrat a relevat faptul că, după comiterea faptei, acesta ar fi condus mașina pe mai multe artere din Capitală, fără a deține permis de conducere.

Bărbatul a fost depistat și dus la audieri, iar prejudiciul a fost recuperat.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților, în cursul zilei de marți, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 28 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.