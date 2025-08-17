Trafic intens pe DN1 și A2, spre București, după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Potrivit centrului, pe DN1 Brașov-Ploiești se circulă în coloană între Predeal și Bușteni pe sensul către Ploiești, iar pe celălalt sens, între Poiana Țapului și Bușteni. De asemenea, între Nistorești și Comarnic, în ambele direcții este aglomerație.

Pe autostrada A2, între Medgidia și Fetești, valorile de trafic sunt crescute pe sensul de întoarcere către București. Coloane se formează și pe DN 39, între Agigea și Eforie Nord pe sensul către Vama Veche, precum și pe sensul opus între Tuzla și Eforie Nord.

„Pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov;

București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – Târgoviște – DN 71 Sinaia”, informează Centrul INFOTRAFIC.

„Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanța – București, recomandăm conducătorilor auto care se întorc de pe litoral folosirea rutelor alternative, respectiv:

DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia – Urziceni – DN 2 – București;

A2 – Fetești sau Drajna – DN 3A – Lehliu-Gară – DN 3 – Fundulea – București;

DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna – A2 Drajna – București (sau, din municipiul Călărași – DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București)”, recomandă autoritățile.