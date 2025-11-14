Restricții de trafic în București pe Șoseaua Viilor / Restricții temporare și pe DN1, vineri

Pentru execuția unei lucrări la rețeaua de canalizare, circulația va fi organizată temporar în sens unic pe Șoseaua Viilor. Restricția intervine pe sensul de mers dinspre Strada Odoarei către Bulevardul George Coșbuc.

Celălalt sens de circulație va fi închis pe perioada desfășurării lucrărilor la infrastructura de canalizare.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă. De asemenea, șoferii trebuie să circule cu atenție sporită și să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță. Șoferii trebuie să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri care vor direcționa traficul.

Autoritățile nu au precizat durata lucrărilor, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona sau să folosească trasee alternative pentru a nu ajunge în aglomerația de trafic cauzată de restricțiile impuse.

Restricții temporare de trafic pe DN1

Brigada Rutieră a Poliției Capitalei anunță restricții temporare de trafic pe DN1 București, vineri, în intervalul orar 10:30-13:30.

CNAIR va executa o intervenție de remediare punctuală a deficiențelor pe șosea, pe o porțiune de aproximativ cinci kilometri.

Lucrările se vor desfășura pe DN1, de la kilometrul 7+000 până la kilometrul 12+000, pe ambele sensuri de circulație, inclusiv pe bretelele podurilor.

În acest context, o bandă de circulație va fi ocupată în dinamică. Asta va afecta fluiditatea traficului pe această arteră importantă de intrare în Capitală.

Intervenția CNAIR vizează remedierea punctuală a unor deficiențe existente în partea carosabilă. Lucrprile sunt necesare pentru siguranța participanților la trafic și pentru menținerea în stare bună a infrastructurii rutiere.

Șoferii vor întâmpina restricții de circulație pe toată durata intervenției, fiind sfătuiți să aloce timp suplimentar pentru deplasare și să fie pregătiți pentru posibile întârzieri.