Cele două evenimente au fost dedicate priorităților industriei de securitate privată și recunoașterii companiilor și profesioniștilor care contribuie la dezvoltarea acesteia, potrivit comunicatului transmis de Patronatul Serviciilor de Securitate.

Conferința Security Leaders Talk a reunit reprezentanți ai autorităților, ai mediului antreprenorial și

specialiști din domeniu pentru un dialog despre reglementare, achiziții publice responsabile, concurență loială, formare profesională și transformarea tehnologică a serviciilor de securitate.

„Securitatea privată are un rol concret în protejarea oamenilor, a bunurilor și în continuitatea activității economice. Pentru a ne îndeplini acest rol, avem nevoie de reguli clare, concurență corectă, oameni bine pregătiți și investiții în tehnologie. Dialogul cu autoritățile trebuie să ne ajute să găsim soluții aplicabile acestor nevoi”, a declarat președintele Patronatului Serviciilor de Securitate, Adrian-Bogdan Moisescu.

Potrivit acestuia, există o nevoie de un cadru predictibil pentru companii cu investițiile în

tehnologie, competențe și calitatea locurilor de muncă.

Dezvoltarea industriei presupune atât discutarea problemelor, cât și recunoașterea celor care obțin rezultate, a mai precizat președintele Patronatului Serviciilor de Securitate.

În cadrul conferinței, Panelul „Transformarea tehnologică a securității — Sisteme integrate, management video, AI și drone”, a reunit și reprezentanții ai companiilor din industria de Apărare, precum Dragoș Toma, Regional Manager Hikvision, Stelian Ilie, fondator și CEO MIRATechnologies, Gino Laios, ambasador TAPA EMEA, și Valentin Grigore, Technical Lead Drone Flight Romania.

În cadrul galei Romanian Security Industry Awards au fost premiate companiile și profesioniștii din industrie în cadrul a opt categorii:

Câștigătorii Best Of 2026 sunt:

Best Guarding: ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL;

Best Monitoring: SSG GROUP – SECURITY OPERATIONS CENTER (SOC);

Best Technical: RPG SECURITY CENTER SRL;

Best Firefighting: SPEED FIRE PROTECTION SRL;

Best Innovation: SPEED FIRE PROTECTION SRL, pentru Speed Check;

Best Project: ZIP ESCORT SRL, pentru proiectul Beach, Please! 2025;

Best Manager: Marius-Stelian Georgescu, OMV PETROM SA;

Best Entrepreneur: Dan Alistar, ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL.

Companiile sunt recunoscute în Topul Național al Industriei de Securitate. Premiile au subliniat contribuții la dezvoltarea sectorului, performanța constantă, implicarea în dialogul social, pregătirea profesională și susținerea activității patronale.

Patronatul Serviciilor de Securitate reprezintă, promovează și susține interesele companiilor private din domeniu, în relația cu autoritățile publice și partenerii sociali, urmărind dezvoltarea și profesionalizarea sectorului securității private.

Evenimentul a reunit și reprezentanți ai Guvernului

La eveniment au fost prezent Marcel-Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. A mai participat și deputata Ramona-Ioana Bruynseels, secretar al Camerei Deputaților și secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și Stelian Cristea, adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică, dar și Corneliu Vișoianu, doctor în științe militare și fost consilier al prim-ministrului.

La eveniment au mai participat autorități precum Lucian Ovidiu Heiuș, vicepreședinte al Curții de Conturi a României, dar și Corina Scarlat, director al Direcției Analiza Pieței Muncii din cadrul ANOFM, dar și Cristian Romeo Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), de asemenea și director general al firmei Construcții Erbașu.

Invitat din partea autorităților a fost și comisarul de poliție și șef al Biroului de Pază din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Daniel-Ionuț Cîrstea.