Doar 3 companii înscrise pentru a obţine fonduri nerambursabile pentru listarea la bursă prin PNRR

Un număr de trei companii s-au înscris pentru a obţine fonduri nerambursabile prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) care să le ajute în listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), respectiv Microfruits SA, IT Genetics SRL şi Axionet IoT SA, conform unor informaţii apărute în grupul de facebook Investitori fără frontiere şi verificate ulterior de ZF pe platforma Guvernului dedicată PNRR.

Spre comparaţie, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene se aştepta ca măsura de sprijin să conducă la listarea la Bursă a aproximativ 280 de firme autohtone. Planul autorităţilor era ca ajutoarele să fie acordate pe baza principiului „primul venit, primul servit”, în limitele bugetului, însă se pare că nu va fi nevoie să fie aplicat.

În PNNR, autorităţile au propus un buget de 35 de milioane de euro pentru susţinerea listării la Bursa de Valori Bucureşti a IMM-urilor şi întreprinderilor mari. Astfel, firmele româneşti care vor să se listeze pe piaţa principală a bursei au putut obţine maximum 200.000 de euro, iar cele care se vor lista pe piaţa AeRO, până la 25.000 de euro.

Proiectele au fost depuse în perioada 6 martie-6 aprilie 2023, cu posibilitatea de prelungire, iar perioada de evaluare a lor este până la 30 mai 2023. Perioada estimativă de semnare a contractelor este până la 30 iulie 2023.

Înfiinţată în 2011, Microfruits îşi desfăşoară activitatea în domeniul distribuţiei de legume-fructe şi transporturilor rutiere de mărfuri. Compania a avut în 2021, ultimele date disponibile, afaceri de 45,5 mil. euro, în creştere cu 6,9% comparativ cu 2020 şi un profit net de 1,5 mil. euro, în scădere cu 26,9%. Acţionarii sunt Adrian Racoviţă (75%), Cristina Racoviţă (15%), Florin Racoviţă (7,5%) şi Alexandru Cosmin Costache (2,5%).

IT Genetics a fost înfiinţată în 2007 şi este deţinută de Liviu Mihai Sima (50%) şi de Ştefăniţă Axinte (50%), fiind furnizor de tehnologie care susţine companii din România, Ungaria, Bulgaria şi Spania să-şi digitalizeze operaţiunile. Compania a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de 9,93 mil. euro, în urcare cu 43,8% faţă de 2020, respectiv un profit net de 245.300 de euro, plus 45,9%. IT Genetics are 2.510 contracte publice.

Axionet IoT este un furnizor de servicii şi integrator de soluţii Machine to Machine şi Internet of Things, iar din acţionariat fac parte Dumitru-Gabriel Ioniţă (41,25%), Dan-Constantin Ostahie (40%) şi BRK Financial Group (18,75%), singurul broker listat la BVB. Compania înfiinţată în 2017 a raportat pentru 2021 afaceri de 1,7 mil. euro, în creştere cu 171,6%, respectiv un profit net de 47.200 de euro, plus 237%, potrivit datelor de pe platforma Confidas.ro.

Valoarea ajutorului de minimis reprezintă un procent de maximum 70% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 8% din valoarea subscrierilor la oferta publică iniţială primară pentru compania listată la bursă. Prin urmare, beneficiarul suportă cel puţin 30% din cheltuieli.

Costurile pentru listare sunt reprezentate de cheltuielile cu tarife şi comisioane şi alte costuri necesare pentru admiterea la tranzacţionare, prevăzute de instituţiile pieţei de capital (Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central, orice alte instituţii cu rol de reglementare în domeniu), de cheltuieli aferente achiziţionării de servicii de consultanţă juridică cu privire la prospectul şi activităţile premergătoare listării, de cheltuieli aferente achiziţionării de servicii de audit financiar şi consultanţă financiar-contabilă, de cheltuieli cu achiziţia de servicii de intermediere a ofertei publice iniţiale primare de la un furnizor autorizat ca societate de servicii de investiţii financiare, cheltuieli cu achiziţia de servicii de consultanţă pentru raportul de sustenabilitate şi rating ESG, dacă este cazul, cheltuieli legate de adaptarea funcţiilor si proceselor interne ale întreprinderilor pentru a se alinia cerinţelor investitorilor din pieţele publice de capital, în special prin educaţia profesională a angajaţilor pe teme precis definite precum: guvernanţă corporativă, implementarea standardelor de raportare ESG, relaţii cu investitorii.