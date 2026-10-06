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Euro, la un nou maxim istoric față de leu. Cursul anunțat de BNR

Euro a urcat marți la un nou maxim istoric în raport cu moneda națională, Banca Națională a României (BNR) anunțând un curs de referință de 5,3527 lei pentru un euro. Noul nivel depășește precedentul record, de 5,3447 lei/euro, înregistrat la sfârșitul săptămânii trecute.
Euro, la un nou maxim istoric față de leu. Cursul anunțat de BNR
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
06 oct. 2026, 13:15, Economic
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Comparativ cu ședința precedentă, când moneda europeană fusese cotată la 5,3306 lei, euro s-a apreciat cu 0,0221 lei, echivalentul a 2,21 bani, respectiv cu aproximativ 0,41%.

Euro depășește precedentul maxim istoric

Moneda europeană revine astfel pe creștere după ce luni coborâse la 5,3306 lei, de la recordul de 5,3447 lei consemnat vineri, 2 octombrie.

Cotația anunțată marți de BNR, de 5,3527 lei/euro, depășește cu 0,008 lei, respectiv 0,8 bani, precedentul maxim.

Dolarul american s-a apreciat, de asemenea, în raport cu moneda națională. BNR a stabilit un curs de 4,7616 lei pentru un dolar, față de 4,7569 lei în ședința precedentă. Creșterea este de 0,0047 lei.

Lira sterlină a urcat de la 6,2894 lei la 6,3036 lei, ceea ce reprezintă un avans de 1,42 bani.

În schimb, francul elvețian s-a depreciat. Acesta a fost cotat marți la 5,7285 lei, comparativ cu 5,7358 lei în ședința precedentă.

Gramul de aur, la 635,8864 lei

BNR a anunțat pentru gramul de aur o valoare de 635,8864 lei, în ușoară scădere față de cotația precedentă de 635,9834 lei.

În ceea ce privește alte monede importante, zlotul polonez a fost cotat la 1,2250 lei, coroana suedeză la 0,4755 lei, iar coroana norvegiană la 0,4963 lei.

Leul moldovenesc a fost evaluat la 0,2665 lei, în timp ce BNR a stabilit pentru hryvna ucraineană un curs de 0,1058 lei.

Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,7102 lei, dolarul canadian la 3,3365 lei, iar dolarul australian la 3,3187 lei.

Cursul de referință stabilit de BNR reprezintă un reper oficial pentru piață și nu este identic cu prețurile de cumpărare sau vânzare a valutelor practicate de băncile comerciale și casele de schimb.

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