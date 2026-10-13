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FMI avertizează că economia mondială se apropie de limita rezistenței. Rezervele de petrol scad, iar guvernele au tot mai puține soluții

Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că economia mondială rămâne vulnerabilă în fața unor noi crize, în ciuda unei creșteri economice peste așteptări. Rezervele strategice de petrol sunt tot mai reduse, iar guvernele dispun de resurse bugetare limitate pentru a proteja populația și companiile de eventuale șocuri.
FMI avertizează că economia mondială se apropie de limita rezistenței. Rezervele de petrol scad, iar guvernele au tot mai puține soluții
Sursa foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
13 oct. 2026, 06:43, Economic
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FMI și-a îmbunătățit estimarea privind creșterea economiei mondiale în 2026, de la 3% la 3,1%, însă avertizează că această evoluție nu elimină riscurile, transmite The Guardian. Războiul din Orientul Mijlociu, prețurile energiei și incertitudinile de pe piețele financiare continuă să amenințe stabilitatea economică.

Rezervele de petrol scad, iar guvernele au mai puțini bani pentru noi crize

Potrivit analizei, economia mondială a rezistat până acum mai bine decât se anticipa efectelor conflictului din Orientul Mijlociu.

Această rezistență a venit însă cu un cost. Utilizarea rezervelor strategice de petrol și măsurile adoptate de guverne pentru limitarea efectelor scumpirilor au redus capacitatea autorităților de a interveni în cazul unor noi perturbări.

O nouă escaladare a conflictului ar putea provoca alte creșteri ale prețurilor energiei, afectând transporturile, producția industrială și costurile suportate de consumatori. Țările cu datorii publice ridicate și bugete deja tensionate ar avea dificultăți suplimentare în finanțarea unor noi programe de sprijin.

Petrolier lovit în Stramtoarea Ormuz. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu poate avea efecte extreme pentru economia mondială. Sursa foto: X

FMI estimează o inflație mondială de 4,7% în 2026

Deși perspectivele privind creșterea economică au fost revizuite ușor în sus, inflația rămâne una dintre principalele probleme. FMI estimează că inflația mondială va ajunge la 4,7% în 2026 și va coborî la 4,1% în 2027.

Evoluția prețurilor energiei rămâne un factor important de incertitudine, deoarece eventualele întreruperi ale aprovizionării cu petrol pot genera noi scumpiri. Presiunile asupra prețurilor pot complica și deciziile băncilor centrale, care trebuie să găsească un echilibru între combaterea inflației și susținerea activității economice.

Investițiile în inteligența artificială, un alt risc pentru economia globală

Raportul FMI atrage atenția și asupra vulnerabilităților de pe piețele financiare, inclusiv asupra riscului unei corecții puternice a evaluărilor companiilor susținute de entuziasmul pentru inteligența artificială. O schimbare bruscă a așteptărilor investitorilor ar putea provoca scăderi ale piețelor bursiere și ar putea afecta încrederea în economie.

Riscul apare într-un moment în care numeroase economii se confruntă deja cu efectele prețurilor ridicate la energie și cu posibilități limitate de intervenție bugetară.

Ce arată noile prognoze ale FMI

Raportul World Economic Outlook indică o creștere economică mondială estimată la 3,1% pentru 2026, cu 0,1 puncte procentuale peste prognoza anterioară. În același timp, FMI anticipează o reducere a inflației globale de la 4,7% în 2026 la 4,1% în 2027.

Evaluarea instituției subliniază că perspectivele economice depind în continuare de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, de stabilitatea aprovizionării cu energie și de reacția piețelor financiare la eventuale șocuri.

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