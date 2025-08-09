Germanii nu mai iubesc berea ca odinioară. Vânzările scad în ritm accelerat

Pe 1 august, oficiul federal de statistică din Germania a anunțat că, în primele șase luni ale anului, vânzările de bere au coborât sub pragul de 4 miliarde de litri – cel mai scăzut nivel de când există date, adică din 1993, notează The Economist.

În 2005, un german bea, în medie, 112 litri pe an. Acum, consumul a scăzut sub 90. Țara rămâne a șasea piață de bere din lume, însă, dacă odinioară nemții consumau mai mult decât oricine, în afară de cehi, astăzi ocupă locul opt în clasamentul pe cap de locuitor.

Iar declinul se accelerează. „Panică” – așa descrie situația consultantul Gerrit Blümelhuber.

Explicațiile sunt mai multe. Germania îmbătrânește, iar tinerii nu mai sunt atât de atrași de alcool. Unii dau vina pe preț, deși rafturile supermarketurilor sunt pline de lăzi cu bere la prețuri accesibile.

Și consumul de vin este în declin, dar într-un ritm mult mai lent.

„Există o sete vizibilă de bere în Germania”, spune Volker Kuhl, directorul executiv al berăriei C&A Veltins, dar „nu și dorința de a bea un al treilea sau al patrulea pahar”.

Berea fără alcool câștigă teren

Există și o veste bună pentru producători: explozia pieței berilor fără alcool, care reprezintă deja aproape 10% din producția națională, deși nu apare în statisticile oficiale. Opțiunea alkoholfrei e tot mai răspândită în biergarten-uri.

Până și tradiționaliștii din berării experimentează: folosesc drojdii sălbatice care nu fermentează tot zahărul. Totuși, legea purității, care limitează ce poate fi numit „bere”, nu lasă prea mult loc de inovații, avertizează Markus Raupach de la Academia Germană a Berii.

Însă nici cea mai optimistă prognoză nu prezintă berea fără alcool compensând pierderea celei clasice.

Nici exporturile nu ajută. Dimpotrivă, scad și mai repede decât vânzările interne și sunt acum lovite și de taxele vamale impuse de Donald Trump.

Aproape 100 de berării s-au închis în ultimii cinci ani în Germania.