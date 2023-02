Google le cere angajaţilor să îşi împartă mesele de birou, pentru a face economie la spaţiu

Google, unul dintre cei mai mari jucători din tehnologie la nivel global le-a cerut angajaţilor ramurii Cloud a companiei să-şi împartă birourile şi să alterneze zilele de mers la birou cu colegii începând din trimestrul următor. Compania a motivat decizia invocând „eficienţa imobiliară”, scrie CNBC, citat de Business Magazin.

Împărţirea birourilor se va aplica în cele mai mari şase locaţii din SUA ale gigantului tech – Kirkland, Washington, New York, San Francisco, Seattle, şi California – şi este necesară pentru ca Google „să poată continua să investească în creşterea Cloud”.

„Majoritatea angajaţilor vor împărţi un birou cu colegii lor. Prin intermediul unui proces de identificare a unui coleg potrivit, ei vor conveni asupra unei configuraţii de bază a biroului şi vor stabili regulile alături de partenerul de birou pentru a-şi asigura o experienţă plăcută în noul mediu”, se arată într-o notă internă a companiei.

Pe plan intern, conducerea a dat deja un nume acestei scheme de împărţire a spaţiului de lucru – Cloud Office Evolution sau CLOE – pe care o descrie ca fiind „o combinaţie reuşită dintre aspectele muncii din perioada pre-pandemică şi flexibilitatea muncii hibride în scopul unei utilizări eficiente a spaţiului”.

Un purtător de cuvânt al Google a explicat: "De când ne-am întors la birou, am derulat proiecte pilot şi am efectuat sondaje cu angajaţii Cloud pentru a explora diferite modele de lucru hibride şi pentru a ajuta la conturarea celei mai bune experienţe. Datele noastre arată că cei de la Google Cloud apreciază munca în format fizic, precum şi opţiunea de a lucra de acasă câteva zile pe săptămână. Cu acest feedback, am dezvoltat noul nostru model de rotaţie, care combină cele mai bune aspecte ale colaborării pre-pandemice cu flexibilitatea şi concentrarea pe care am ajuns cu toţii să le apreciem în cazul muncii la distanţă, permiţându-ne totodată să ne folosim spaţiile mai eficient”.

Mişcarea vine în contextul în care Google îşi reduce amprenta imobiliară pe fondul unei reduceri mai ample a costurilor. Cu toate acestea, compania nu a specificat încă regiunile sau clădirile pe care intenţionează să le abandoneze.

În cadrul bilanţului privind câştigurile din al patrulea trimestru din 2022, directorii Google au declarat că se aşteaptă să suporte costuri de aproximativ 500 de milioane de dolari legate de reducerea spaţiului de birouri la nivel global în trimestrul curent şi au avertizat că sunt posibile şi alte cheltuieli imobiliare în viitor.

La începutul acestei luni, SFGate a relatat că firma va încheia contractele de închiriere pentru "un număr de spaţii neocupate" în zona Golfului San Francisco, regiunea în care se află sediul său central.

În al patrulea trimestru, Google Cloud a produs 7,32 miliarde de dolari, în creştere cu 32% faţă de anul precedent. Cu toate acestea, veniturile au fost mai mici decât se aştepta pe Wall Street, iar unitatea Cloud continuă să piardă sute de milioane de dolari în fiecare trimestru - 480 de milioane de dolari în trimestrul al patrulea.

În general, însă, Google a obţinut un venit net de 13,62 miliarde de dolari în acest trimestru şi de 59,97 miliarde de dolari pentru tot anul 2022. Cifrele indică scăderi semnificative faţă de 2021.