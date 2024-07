Hidroelectrica, contract de 188 de milioane de euro pentru retehnologizarea amenajării Vidraru

Compania de stat Hidroelectrica (simbol bursier H2O) a anunţat luni seară că a semnat contractul pentru realizarea lucrărilor de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru cu o asociere formată din Electromontaj (lider) şi croaţii de la Koncar – Engineering, având ca subcontractant pe Butan Grup, ca urmare a finalizării procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă. Preţul contractului este de 188 mil. euro, urmând ca lucrările să fie realizate în 84 de luni.

„Atribuirea acestui contract reprezintă un pas important pentru modernizarea şi eficientizarea infrastructurii hidroenergetice a companiei. Retehnologizarea Vidraru va asigura nu doar o capacitate crescută de producţie a energiei regenerabile, dar şi un impact pozitiv asupra stabilităţii reţelei energetice naţionale. Suntem încrezători că parteneriatul cu Electromontaj şi asociaţii săi va aduce rezultate remarcabile. Această investiţie majoră subliniază angajamentul Hidroelectrica de a moderniza şi optimiza capacităţile sale de producţie, asigurând astfel o contribuţie semnificativă la obiectivele naţionale şi europene de energie regenerabilă şi sustenabilitate”, spune Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica.

Centrala hidroelectrică Vidraru, având o putere instalată de 220 MW, este amplasată pe malul drept al râului Argeş într-o cavernă situată la 104 m sub nivelul râului, cu rolul de a produce 409 GWh/an energie electrică prin utilizarea potenţialului hidroenergetic disponibil în lacul de acumulare Vidraru şi de a participa la reglajul frecvenţă-putere în Sistemul Energetic Naţional, asigurând totodată şi alte servicii de sistem.

La rândul său, Bogdan Badea, director de investiţii al Hidroelectrica, a spus: „Succesul pe care îl marcăm vine ca rezultat al unei analize de profunzime a pieţei care a permis înţelegerea cauzelor care au blocat anterior investiţiile majore la Vidrau. Am actualizat indicatorii la valorile corecte, am ascultat şi am înţeles provocările ridicate pentru eventualii contractanţi de un proiect de asemenea anvergură şi am flexibilizat anumiţi parametri astfel încât demersul să devină realizabil. Proiectul de retehnologizare a Vidraru este unul complex şi ambiţios, implicând tehnologii de ultimă generaţie şi soluţii inovatoare. Aşteptăm cu nerăbdare să începem lucrările şi să vedem impactul pozitiv pe termen lung asupra producţiei de energie şi asupra mediului înconjurător. Mulţumim echipei noastre şi partenerilor pentru eforturile depuse până acum şi suntem pregătiţi să ducem acest proiect la bun sfârşit”.

Achiziţia şi realizarea lucrărilor de retehnologizare asupra AHE Vidraru preconizează atingerea obiectivelor propuse şi obţinerea următoarelor beneficii: creşterea puterii active a fiecărui hidroagregat de la 55 MW la minim 58,8 MW, cu menţinerea debitului maxim evacuat de 22,5 mc/s pe agregat (respectiv 90 mc/s total centrală); creşterea randamentelor hidroagregatelor şi implicit a randamentului global al amenajării; creşterea performanţelor şi rentabilităţii investiţiei peste nivelul iniţial; creşterea fiabilităţii, a disponibilităţii şi a siguranţei în exploatare pentru toate echipamentele şi instalaţiile Amenajării dar şi asigurarea volumului şi a calităţii serviciilor de sistem furnizate de CHE; introducerea unui sistem care să permită monitorizarea şi comanda centralizată din DHA/DEN, realizându-se astfel premisele flexibilităţii monitorizării funcţionării CHE; pregătirea echipamentelor şi instalaţiilor din Centrala Vidraru şi de la celelalte obiecte ale amenajării pentru un nou ciclu de funcţionare.