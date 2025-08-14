India își reduce achizițiile de petrol din Rusia, înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska

Săptămâna aceasta, companiile de stat Indian Oil Corp. și Bharat Petroleum Corp. au primit livrări din Statele Unite, Brazilia și producători din Orientul Mijlociu pentru perioada septembrie-octombrie, potrivit sursei media.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni, vineri, în Alaska pentru discuții la nivel înalt, urmate de negocieri ale delegațiilor.

Informația vine după ce Trump a impus taxe vamale mari Indiei și după ce a mustrat New Delhi pentru achizițiile de energie și arme rusești, pe fondul războiului din Ucraina.

India, dependentă mult timp de petrolul din Orientul Mijlociu, a crescut brusc importurile din Rusia după ce Moscova a atăcat Ucraina în 2022, profitând de plafonarea prețurilor și de scăderea cererii europene.

În 2025, rafinăriile indiene au devenit cei mai mari cumpărători mondiali de țiței rusesc transportat pe mare, importând aproximativ 80% din țițeiul rusesc Urals, potrivit datelor Kpler.

Trump a anunțat o taxă de 25% pe importurile din India începând cu 1 august, ceea ce a determinat rafinăriile de stat indiene să oprească rapid achizițiile de petrol rusesc în urma amenințărilor cu taxe.

Pe 6 august, a dublat taxele vamale pentru mărfurile indiene la 50% și a cerut Indiei să înceteze să mai cumpere energie rusească înainte de întâlnirea sa cu Putin.

Drept urmare, companiile ndiene revin la livrările tradiționale de petrol din Arabia Saudită, pe lângă noile contracte. Arabia Saudită va furniza Indiei 22,5 milioane de barili în septembrie, cea mai mare livrare lunară din septembrie 2024.

Producătorii ruși au răspuns respingerii de către India a petrolului lor prin reducerea prețurilor la Urals pentru cumpărătorii chinezi și prin comercializarea agresivă a livrărilor redirecționate care erau inițial destinate Indiei. China a devenit principalul cumpărător de țiței rusesc în urma tarifelor lui Trump.