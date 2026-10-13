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IA ar putea da peste cap sistemul bancar. Economiștii se tem de retrageri masive din conturi

Inteligența artificială ar putea schimba radical modul în care oamenii își gestionează economiile și ar putea provoca retrageri masive de bani din bănci. Un economist american avertizează că această evoluție ar putea afecta întregul sistem financiar.
IA ar putea da peste cap sistemul bancar. Economiștii se tem de retrageri masive din conturi
Maria Miron
13 oct. 2026, 17:21, Economic
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Noile instrumente bazate pe inteligență artificială ar putea permite transferarea automată a economiilor către conturile care oferă dobânzi mai avantajoase. Pentru clienți, această posibilitate ar însemna câștiguri mai mari, dar pentru bănci ar putea reprezenta pierderea unor sume importante.

Avertismentul a fost lansat de Torsten Slok, economistul-șef al companiei americane de investiții Apollo Global Management, care atrage atenția asupra riscurilor pe care agenții de inteligență artificială le-ar putea crea pentru sectorul bancar.

Cum ar putea IA să mute banii clienților

Potrivit economistului american, citat de CNBC, agenții de inteligență artificială, precum Muse, dezvoltat de Meta, ar putea ajuta clienții să își transfere automat economiile din conturi cu dobânzi foarte mici către cele care oferă câștiguri mai mari.

Pentru a ilustra acest risc, Torsten Slok a prezentat situația din Statele Unite, unde dobânda medie anuală pentru conturile curente este de numai 0,1%, în timp ce unele companii financiare oferă dobânzi cuprinse între 3,3% și 5%.

Astfel, un agent IA ar putea identifica ofertele mai avantajoase și ar putea muta banii clienților fără ca aceștia să fie nevoiți să compare permanent dobânzile disponibile.

În urmă cu o lună, economistul-șef al Apollo a atras atenția asupra riscurilor pe care utilizarea pe scară largă a acestor instrumente le-ar putea avea asupra stabilității sistemului bancar.

„Dacă fiecare gospodărie ar folosi agenți IA pentru a obține randamente mai bune pentru banii disponibili, băncile ar putea pierde o mare parte din depozitele ieftine pe care se bazează pentru a acorda împrumuturi”, a explicat Torsten Slok.

Inteligența artificială, și amenințare, și soluție

Există însă și o perspectivă mai puțin alarmantă pentru bancheri. Specialiștii Bank of America consideră că băncile își vor dezvolta propriile instrumente bazate pe inteligență artificială, reducând astfel riscurile.

Până atunci, investitorii rămân preocupați de efectele pe care agenții IA le-ar putea avea asupra depozitelor, comisioanelor și profitabilității instituțiilor bancare, au explicat aceștia.

Într-o notă din octombrie, banca americană a precizat că instituțiile financiare ar putea fi nevoite să își adapteze serviciile, deoarece agenții IA ar putea ajunge să aleagă și să gestioneze produsele bancare în numele clienților.

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