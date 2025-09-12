INS: Au scăzut investițiile nete realizate în economia națională

Analiza pe semestre arată mai bine: în semestrul I 2025 investițiile nete realizate în economia națională au însumat 83.813,0 milioane lei, în creștere cu 1,0%, comparativ cu semestrul I 2024.

În trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul II 2024, investițiile nete realizate în economia națională au scăzut cu 0,5%, ca urmare a scăderii înregistrate la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 11,9%.

Creșteri s-au înregistrat la elementele de structură alte cheltuieli de investiții1 cu 28,7% și lucrări de construcții noi cu 1,1%.

În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, investițiile nete realizate în economia națională au crescut cu 1,0%, creștere înregistrată la elementele de structură: lucrări de construcții noi cu 4,0% și la alte cheltuieli cu 2,1%.

Scădere s-a înregistrat la elementul de structură utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 6,0%.