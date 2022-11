Lista companiilor occidentale care refuză să părăsească Rusia

Ucraina prezintă un fel de „listă a ruşinii”, reclamând faptul că, după 8 ani şi 8 luni de război (este luată ca reper invadarea regiunii Crimeea), în Rusia încă funcţionează destule companii europene sau provenind din America de Nord, „sponsorizând” astfel războiul dus de Vladimir Putin.

Un exod uriaş al firmelor vestice a avut loc în zilele de după invazia petrecută pe 24 februarie, însă destule altele preferă să facă în continuare bani pe teritoriul ţării invadatoare.

Pe listă regăsim branduri care au reprezentanţe şi în România, precum ING, Philips, Auchan, P&G, Johnson&Johnson, Veolia, Danone, Metro, OMV, UniCredit, Intesa Sanpolo, Schlumberger, Nestle, Engie sau Bayer.

„Ei numesc asta afacere. Noi numim asta sponsorizarea unui stat terorist”, scriu ucrainenii.

It has been more than 8 years and 8 months since the start of russia's war against Ukraine, and these companies still haven't left the bloody federation.

They call it business.

We call it sponsoring a terrorist state. pic.twitter.com/5MBkky0ZDR