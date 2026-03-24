Locuințe accesibile pentru tineri: o companie imobiliară cu capital american a primit o finanțare de 13,5 milioane de euro pentru a-și extinde portofoliul

Compania deține în prezent aproximativ 500 de unități și vizează dublarea acestora până în 2030, urmând tendințele europene pentru locuințe accesibile și preferințele generației Z, care caută mobilitate și experiențe simplificate.

We Rent operează în zona centru-sud a Capitalei și este primul dezvoltator din România care construiește ansambluri rezidențiale exclusiv pentru închiriere profesională. Proiectele includ Vitan Estates I, II, III și Park View Tineretului, toate concepute pentru închiriere pe termen lung.

Chiriașii beneficiază de factură unificată pentru chirie și utilități, sală de fitness, mentenanță dedicată, concierge, securitate 24/7 și magazin non-stop. Comunitatea activă include persoane din peste 30 de naționalități, cu o medie de vârstă de 30 de ani.

Proprietățile sunt aproape de mijloacele de transport, la 3 minute de stația de metrou Mihai Bravu și 10 minute de Constantin Brâncoveanu.

Compania aplică un model de double bottom line, combinând performanța financiară cu impactul social și sustenabilitatea proiectelor. Finanțarea Vista Bank va sprijini dezvoltarea urbană și extinderea accesului la locuințe moderne, eficiente energetic și bine administrate.

Alexandru Craiu, Group Credit Manager We Rent, declară: „Segmentul de închiriere rezidențială profesională va beneficia de o expansiune susținută, inclusiv în afara Bucureștiului. Parteneriatul cu Vista Bank ne permite să consolidăm modelul nostru de business pe termen lung.”