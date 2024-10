Marii retaileri spun că nu au fost consultaţi privind extinderea plafonării adaosului comercial

„În schimb, este promovat <pe surse> un text de Proiect de OUG care a apărut după consultări purtate de către Ministrul Agriculturii cu procesatorii – alături de organizaţii din agricultura ecologică şi alte categorii de operatori economici de pe lanţ, care însă sunt exceptaţi conform textului de proiect de OUG”, spun reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România într-un comunicat de presă.

De asemenea, aceştia adaugă că, paradoxal, retailerii – care par cel puţin până în acest moment că sunt subiectul acestei Ordonanţe – sunt ignoraţi.

Declaraţiile AMRCR vin în contextul în care recent au avut loc la Ministerul Agriculturii o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor din sectorul alimentar, iar ZF a analizat recent un draft al primei versiuni a proiectului Ordonanţei de Urgenţă.

„Este greu de înţeles caracterul de urgenţă care impune promovarea unor asemenea măsuri legislative prin intermediul unei Ordonanţe de Urgenţă, mai ales în contextul în care reprezentanţii industriei noastre s-au aflat într-un dialog constant cu reprezentanţii autorităţilor competente din România şi în condiţiile în care la nivel naţional şi european, de fiecare dată, a fost reiterată nevoia dezvoltării unui set legislativ elaborat în strânsă consultare cu industria de profil”.

Reprezentanţii AMRCR mai spun:

„Documentul care circulă în aceste zile vizează fără ocolişuri modul de funcţionare a industriei de retail – unul dintre cei mai mari angajatori din România, domeniu care a constituit şi constituie unul din motoarele principale ale creşterii economice româneşti şi care a contribuit major la recuperarea diferenţelor în plan economic faţă de vecinii regionali.

Nu înţelegem care este obiectivul acestor posibile măsuri, însă unul dintre efecte poate fi uşor anticipat: lanţurile de aprovizionare vor fi afectate – ceea ce probabil va duce la un blocaj în desfăşurarea activităţilor comerciale.

Nu în ultimul rând, foarte probabil va fi nevoie să se explice multora dintre cei care au slujbe stabile în sectorul comercial, că opţiunile pentru viitor devin extrem de limitate.

Totuşi, mai există încă speranţa că domnul Ministru al Agriculturii va reveni la o abordare instituţională echilibrată, bazată pe un dialog real, de substanţă şi în interesul tuturor participanţilor la lanţul alimentar şi va evita să ne împingă pe noi, pe consumatorii din România şi însăşi economia acestei ţări într-o aventură a căror efecte colaterale nu numai că nu sunt cunoscute dar nici măcar nu pot fi estimate.

Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România – AMRCR, îşi manifestă opoziţia categorică faţă de proiectul de OUG aflat in circulaţie „pe surse”, care vizează plafonarea adaosului comercial la produsele agricole, alimentare, precum şi la îngrăşăminte, furaje şi pesticide, considerând că o asemenea reglementare ar afecta în mod extrem de grav mediul de afaceri din România.

Adoptarea acestei Ordonanţe constituie o intervenţie mult prea abruptă în politicile comerciale ale agenţilor economici şi o imixtiune total neacceptabilă în modelele de business ale fiecărui actor în parte din sectorul de retail, având ca rezultat o afectare majoră a tuturor mecanismelor economice de formare a preţurilor. O astfel de ingerinţă distorsionează grav întreaga piaţă a produselor agricole şi alimentare, precum şi pe cea a îngrăşămintelor, furajelor şi pesticidelor, trimiţând un mesaj negativ către investitorii plătitori corecţi si la timp de taxe si impozite la bugetul statului. De asemenea, actul normativ va impacta direct in mod negativ planurile de investiţii ale companiilor in economia românească precum si locurile de munca din industriile ce fac obiectul reglementarii, dar si in industriile conexe, atât pe verticala cat si pe orizontala.

Investitorii vor interpreta aceste măsuri drept semne clare ale lipsei de transparenţă şi de predictibilitate a politicilor publice si a legislaţiei din România, obligându-i să-si regândească planurile de afaceri si sa-si reorienteze investiţiile către alte ţări mai prietenoase din punct de vedere al încurajării si securităţii investiţiilor.

Comportamentul intruziv al statului faţă de mediul de afaceri privat creează un climat ostil şi împiedică funcţionarea normală a economiei de piaţă.

În loc să contribuie la dezvoltarea economică şi la securitatea alimentară, aceste măsuri riscă să îndepărteze România de principiile economiei de piaţă şi să o apropie de modele economice dintr-o perioada trecuta, de trista amintire, in care existau mercuriale pentru produsele alimentare. Noi credem ca Romania ar trebui sa evolueze spre viitor, pentru consolidarea unei economi de piaţa funcţionale, sa îmbrăţişăm valorile economice si democratice europene, nu sa involuam către trecutul din perioada comunista.

AMRCR consideră că măsurile propuse pun în pericol stabilitatea economică pe termen mediu şi lung şi riscă să devină o reală provocare pentru însăşi securitatea alimentară a României. Sperăm că totuşi la nivelul Guvernului va fi reevaluata perspectiva adoptării unei Ordonanţe de Urgenţă şi va exista dialogul necesar bazat pe evaluări obiective, unitare şi echilibrate pentru toţi participanţii la lanţul comercial”.