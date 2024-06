Marile tăieri din IT în România. Avem primele cifre: opt din zece cei mai mari angajatori din IT au avut mai puţini oameni

În total, cei mai mari zece angajatori din sectorul local de IT au avut circa 25.700 de angajaţi în 2023, cu aproape 2.000 mai puţini faţă de anul precedent. Cu un an în urmă, cele 10 companii creaseră, cumulat, peste 2.600 de noi locuri de muncă, pe un trend evident de creştere a pieţei, care a dus şi salariile din IT la niveluri record în 2022.

„Piaţa de IT a ajuns la o maturizare în momentul ăsta. Şi cei care sunt în echivalentul lohnului, adică lucrează pen­tru companii din afară, exter­nalizat, fără să aibă o soluţie proprie, au ceva pro­bleme“, a spus Adrian Dinu, fondatorul Creasoft, producător şi dez­vol­tator de sisteme electro­nice şi software de control şi monitorizare personalizat, în cadrul emisiunii de business ZF Live.

„Am observat şi numă­rul de solicitări pe care le primesc de la firme de genul acesta care au echipele for­mate şi nu doresc să îşi piardă angajaţii. Ei sunt dispuşi acum să lucreze pentru oricine, chiar şi pe nişte tarife mai mici, în ideea să supravieţuiască până când îşi revine piaţa de afară. Nu ştim ce se va întâmpla, a fost la fel şi în lohnul din piaţa de confecţii.“

De-a lungul timpului, companiile de IT care apăreau în bilanţuri cu mai puţini angajaţi veneau şi cu clarificări legate de apariţia mai multor firme, iar numărul mai mic de la finalul anului nu înseamnă mai mult decât o creştere a numărului de firme din grupul respectiv şi mutarea angajaţilor acolo.

Cea mai mare scădere a numărului de angajaţi a fost înregistrată de Ericsson Telecommunications Romania, care în 2023 a avut cu 584 mai puţini angajaţi faţă de 2022, urmată de Amazon Development Center Romania, cu o scădere de 464 angajaţi de la an la an, şi de Oracle Global Services Romania, cu un minus de 437 de angajaţi în 2023 faţă de 2022.

Clasamentul celor mai mari zece angajatori din industria de IT a fost generat luând în considerare companiile cu codul CAEN 620.