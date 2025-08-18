Ketamina ajută în cazul durerii cronice? O analiză amplă oferă răspunsul

O nouă analiză a constatat că nu există dovezi privind efectele reale ale ketaminei în ameliorarea durerii cronice. Anestezicul este utilizat de mult timp pentru sedarea pacienților în timpul operațiilor chirurgicale și ca analgezic de urgență, iar recent, oamenii de știință au explorat și utilizarea sa ca tratament pentru durerea cronică și depresie.

Cercetătorii au concluzionat că bazele de date existente privind eficacitatea ketaminei sunt insuficiente pentru a trage concluzii solide în tratarea pacienților care suferă de dureri cronice, scrie Euronews.

„Vrem să fim clari – nu spunem că ketamina este ineficientă, dar există o mare incertitudine. Datele ar putea indica un beneficiu sau niciun efect. În acest moment, pur și simplu nu știm”, a declarat Michael Ferraro, unul dintre autorii studiului, potrivit sursei citate.

Echipa de cercetători a analizat datele din 67 de studii clinice care au implicat peste 2.300 de persoane. În realizarea studiului au fost analizate cinci medicamente care vizează receptorul N-metil-D-aspartat (NMDA), care afectează modul în care oamenii simt durerea.

Se consideră că aceste medicamente reduc durerea prin blocarea anumitor semnale din creier. În analiză au fost incluse ketamina, memantina, dextrometorfanul, amantadina și magneziul.

Analiza a constatat că nu există studii care să analizeze eficacitatea ketaminei la pacienții cu depresie sau ca substitut pentru analgezicele opioide.

Ketamina poate avea efecte secundare, mai ales în cazul administrării intravenoase. Acestea includ halucinații, delir, paranoia, greață și vărsături, potrivit analizei efectuate de Cochrane, un influent grup de cercetare non-profit.