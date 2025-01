Microsoft investeşte 3 miliarde de dolari în India: Cum va accelera noul proiect revoluţia AI

Directorul executiv Satya Nadella a anunţat investiţia pentru o perioadă de doi ani, marţi, în cadrul unui eveniment desfăşurat în Bangalore, sudul Indiei, în faţa unei audienţe formate din fondatori de startup-uri şi directori ai unor mari companii de tehnologie, precum Wipro Ltd. şi Cognizant Technology Solutions Corp, transmite ZF.

Cu o populaţie de 1,4 miliarde de locuitori, India se află în centrul competiţiei pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale. În ultimele luni, directori executivi de la companii de top, precum Jensen Huang de la Nvidia Corp. şi Lisa Su de la Advanced Micro Devices Inc., au vizitat India. Ţara, cu milioane de programatori şi găzduind furnizori de servicii tehnologice precum Tata Consultancy Services Ltd. şi Infosys Ltd., are una dintre cele mai mari pepiniere de talente în domeniul AI din lume.

Luni, Nadella a postat o fotografie de la întâlnirea cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, pe reţeaua socială X. „Excited to build on our commitment to making India AI-first”, a spus el. Prim-ministrul a răspuns afirmând că este „bucuros să afle despre planurile ambiţioase de expansiune şi investiţii ale Microsoft în India”.

Sub conducerea lui Nadella, Microsoft, cu sediul în Redmond, Washington, a făcut progrese semnificative în comercializarea inteligenţei artificiale. Săptămâna trecută, compania a anunţat că va investi 80 de miliarde de dolari în construirea de centre de date, care vor asigura infrastructura necesară pentru ca întreprinderile să implementeze soluţii şi instrumente bazate pe noile tehnologii AI.

Microsoft a realizat deja investiţii considerabile în India - ţara natală a lui Nadella - angajând peste 23.000 de persoane în oraşe precum Bangalore şi Hyderabad, centrele tehnologice ale ţării. Marţi, directorul general a declarat că Microsoft se angajează să ofere instruire în domeniul AI pentru 10 milioane de persoane din India până în 2030.