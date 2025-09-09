Ministerul Dezvoltării alocă aproape 500 de milioane de lei pentru consolidarea seismică și modernizarea unor teatre, școli și blocuri

Astfel, 55,68 milioane de lei vor fi alocați pentru consolidarea, reabilitarea termică și eficientizarea energetică a clădirii Sălii de atletism „Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu” București, iar 112,84 milioane de lei vor fi distribuiți municipiului Buzău pentru consolidarea și reabilitarea energetică a patru blocuri de locuințe din zona centrală a orașului.

Teatrul Municipal din Baia Mare va primi 75,78 milioane de lei pentru reabilitare și modernizare, iar municipiul Tulcea va primi peste 34 de milioane de lei pentru consolidarea, modernizarea și reabilitarea Școlii Profesionale „Danubius” și a Colegiului Economic „Delta Dunării”.

Peste 2,2 milioane de lei vor fi alocate pentru consolidarea și eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia (jud. Constanța), iar orașul Babadag (jud. Tulcea) va primi peste 42 de milioane de lei în vederea modernizării Grădiniței cu program prelungit, a Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” și a unui bloc de locuințe.

Consiliul Județean Argeș va beneficia de aproape 37 de milioane de lei pentru consolidarea și reabilitarea Corpului C3 al Centrului de Diagnostic și Tratament Pitești, iar municipiul Sfântu Gheorghe (jud. Covasna) va primi 47,49 milioane de lei pentru consolidarea și eficientizarea energetică a corpurilor de clădire C și D la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”.

De asemenea, comuna Miroslava (jud. Iași) are alocată suma de 20 milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea a două corpuri de clădire ale Centrului rezidențial pentru persoane cu dizabilități și vârstnici, școala gimnazială din comuna Ulmeni (jud. Călărași) va beneficia de 7,7 milioane de lei pentru renovare integrată, Liceul Tehnologic din comuna Bustuchin (jud. Gorj) va fi consolidat și reabilitat cu suma de 11 milioane de lei, iar Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” din comuna Osica de Sus (jud. Olt) va primi aproape 20 milioane de lei pentru renovare integrată.