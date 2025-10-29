Ministrul Bogdan Ivan anunță că România negociază un acord de 30 de miliarde de dolari cu SUA pentru investiții în energie și AI

„Cu partenerii noștri din Statele Unite m-am întâlnit în persoană cu omologul meu Chris Wright (…) am început o analiză aplicată și suntem în fază finală pentru un acord de 30 de miliarde în privința investițiilor în România în energie nucleară, energie hidro, energie bazată pe gaze naturale și AI Factory și AI Gigafactory”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri, la Europa FM.

Ivan a declarat că retehnologizarea reactoarelor 1 și 2, construcția unităților 3 și 4 de la Cernavodă cu tehnologie americană și dezvoltarea noilor reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR) reprezintă priorități majore pentru România.

„Aceste SMR-uri sunt o prioritate extrem de importantă în contextul în care vor asigura energie pe următorii 30 de ani”, a spus ministrul Energiei.

Potrivit ministrului, România este recunoscută drept lider regional în domeniul energetic.

„Acum trei zile am adus în București 16 miniștri ai Energiei din toată regiunea care au validat rolul nostru ca și organizator, ca și voce comună, atât în raport cu Statele Unite, cât și în raport cu cei din Comisia Europeană, pentru investiții în această regiune”, a subliniat Bogdan Ivan.

Ivan a adăugat că România a obținut, în urma renegocierilor europene, fonduri de cinci ori mai mari. „De la un pachet de 6 miliarde pentru Europa în investiții în rețele, am obținut 30 de miliarde, de 5 ori mai mult”.