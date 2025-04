Ministrul Energiei: Vom ține permanent lumina aprinsă în casele românilor. Mai ales de Paște

„Astăzi, de Florii, ne gândim la cei dragi, pe care îi sărbătorim astăzi, și ne bucurăm de o vreme bună, însorită. Consumul de energie electrică este unul scăzut, specific zilelor de sărbătoare, iar odată cu răsăritul soarelui sistemul energetic național (SEN) a intrat pe excedent de producție. De multe ori, avem problema opusă: nu avem suficientă energie produsă în România pentru a acoperi întreg consumul; în perioada aceasta, și mai ales de Paște, vom avea un consum mic și energie în exces. În ciuda știrilor alarmiste și dezinformărilor constante, vă anunț cu toată responsabilitatea că suntem pregătiți și nu există niciun risc la adresa sistemului energetic”, a postat Burduja.

Potrivit ministrului, în acest moment, consumul național instantaneu este sub 4000 MW, iar săptămâna următoare, odată cu sărbătoarea Paștelui la creștinii ortodocși și catolici, așteptările sunt ca SEN să fie tot pe excedent: „De exemplu, anul trecut, în prima zi de Paște, consumul național s-a situat sub 3000 de MW, un record, cel puțin pentru ultimii 30 de ani. În acele zile de minivacanță, panourile fotovoltaice au fost prima sursă de energie în țara noastră. Datorită tuturor specialiștilor din sistemul energetic, de la producătorii de energie, operatori de distribuție, furnizori și până la Dispecerul Energetic Național, nu am avut nicio problemă de adecvanță în sistem, totul funcționând în parametri normali. La fel va fi și acum. Conform bunei tradiții pe care o avem la Ministerul Energiei, ne asigurăm din timp, și de data aceasta, că nu vom fi luați prin surprindere și că vom ține permanent lumina aprinsă în casele românilor. Mai ales de Paște. Din acest motiv, joia trecută am organizat un comandament energetic în care am analizat mai multe scenarii și am creat planuri de acțiune”.

Din datele care există până la această oră de la Transelectrica, producătorii de energie și operatorii de distribuție, nu există niciun risc de apariție a unor probleme de adecvanță în sistemul energetic național în contextul sărbătorilor pascale.

„Suntem binecuvântați să avem un mix energetic echilibrat, cu toate sursele de producție de energie la îndemână. Avem grupuri flexibile care pot fi adaptate în funcție de consum. În cazul în care consumul va fi foarte mic, putem limita producția de energie pe zona hidroenergetică (până la 0), putem limita grupurile pe cărbune de la CE Oltenia și să funcționăm doar cu două grupuri (o producție de 150 MW/grup), ELCEN poate opri total producția de energie electrică (asigurând doar apa caldă și căldura pentru bucureșteni), energia eoliană si fotovoltaică poate fi controlată prin mecanismele pieței. Cele două reactoare de la Cernavodă vor funcționa la capacitate normală, asigurând energia în bandă la 1400MW. Acesta este unul dintre scenarii, iar marți va fi revizuit în cadrul următorului comandament energetic pe care l-am convocat. Vom face o nouă sesiune de analiză adaptată pe prognoza meteo actualizată”, transmite Burduja.