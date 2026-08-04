Prima pagină » Economic » Miruță: Nivelul apei la Centrala de la Cernavodă a crescut cu 2 cm după intervenția de pe Brațul Bala

Miruță: Nivelul apei la Centrala de la Cernavodă a crescut cu 2 cm după intervenția de pe Brațul Bala

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, anunță că nivelul apei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut marți cu 2 centimetri față de luni, deși prognozele indicau o scădere de 2 centimetri.
Miruță: Nivelul apei la Centrala de la Cernavodă a crescut cu 2 cm după intervenția de pe Brațul Bala
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
04 aug. 2026, 08:01, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2cm, putem spune că operațiunea de ieri (n.r – luni) a adus un câștig net de cel puțin 4 cm. Felicitări, ANAR, pentru soluție”, a transmis Miruță, pe Facebook.

Luni, Ministerul Apărării Naționale a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe Brațul Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice.

Miruță a declarat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării și că fiecare zi suplimentară de funcționare reprezintă un câștig important pentru sistemul energetic și din punct de vedere economic.

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.ro
„București, în ȘANTIER”. Imagini în premieră!
Gandul
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Clasare în cazul Anei Oroş, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii din Bucureşti. „Fapta nu e prevăzută de legea penală”, deşi a existat un „mediu propice haitei de câini”, spun magistraţii
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia