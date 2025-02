Negocieri blocate. Nissan şi Honda nu se înţeleg asupra fuziunii

Discuţiile dintre Nissan şi Honda privind o posibilă fuziune , anunţată în urmă cu două luni, au ajuns într-un impas. Iniţial, cele două companii analizau posibilitatea de a opera sub o companie-mamă comună, însă Honda a insistat recent ca Nissan să devină subsidiara sa, ceea ce a fost respins categoric de oficialii Nissan, informează The New York Times