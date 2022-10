Nestlé România a înregistrat în primele nouă luni o creştere de 11% a vânzărilor

Creşterea a fost susţinută de o evoluţie de două cifre pe 7 dintre cele 10 divizii, printre care Nutriţie pentru copii, Hrană pentru animale de companie, Nespresso, Nestlé Health Science şi Cafea, a declarat Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

”Aşteptările noastre sunt să continuăm cu o performanţă generală la fel de bună până la finele anului 2022. A fi solidari cu societatea şi nevoile actuale este important pentru noi, iar produsele donate de către Nestlé România de la începutul anului depăşesc 600.000 CHF şi 90 de tone de alimente şi băuturi”.

Grupul este prezent în România pe segmentul de băuturi (cu branduri precum Nescafe, Dolce Gusto, Starbucks sau Nespresso - acesta din urmă fiind operat separat), de dulciuri (Lion, KitKat, Joe, After Eight, Smarties), alimente (Maggi), cereale (Nesquik, Chocapic), lactate (Nesquik), hrană pentru animale (Purina), hrană pentru copii (Nan), HealthScience (Optifibre - produs pentru digestie ce se vinde atât în retailul on şi offline, cât şi în farmacii) şi out of home. Acesta din urmă este un segment ce cuprinde brandul Nestlé Professional pentru HoReCa, o serie de automate de cafea şi dulciuri şi brandul Garden Gourmet pe segmentul burgerilor vegetarieni.În trimestrul al treilea, în portofoliul Nestlé a intrat brandul OptiXpress.

La nivelul grupului, creşterea organică a fost de 8,5%, cu o creştere internă reală (RIG) de 1% şi pricing de 7,5%.

În Europa, vânzările au crescut cu 1,7%, la 14 miliarde franci elveţieni.