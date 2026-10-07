Noul traseu al lingourilor lui Putin. Sute de tone de aur rusesc trec printr-o nouă poartă de acces

Datele provin dintr-o analiză a firmei BullionVault, bazată pe statisticile oficiale din Hong Kong, potrivit CNBC.

Cantitatea a depășit deja recordul de 92,1 tone înregistrat pe tot anul 2025. În 2021, înainte de invazia Rusiei în Ucraina, importurile erau de doar 3,3 tone.

Lingourile rusești reprezintă acum aproape 15% din importurile de aur nemonetar ale Hong Kongului.

În 2021, ponderea era de doar 0,6%

Asociația Pieței de Aur din Londra a suspendat în martie 2022 toate cele șase rafinării rusești de aur și argint. SUA, Marea Britanie și alte state occidentale au impus apoi restricții. Astfel, piețele care fuseseră destinații majore pentru aurul rusesc s-au închis.

Înainte de război, industria aurului din Rusia depindea puternic de Londra. Între 2019 și 2021, exporturile către Marea Britanie reprezentau circa două treimi din producția minieră a țării.

Pentru Vita Spivak, de la Gatehouse Advisory Partners, Hong Kong a devenit un nod comercial important între Rusia și China.

Cea mai mare parte a aurului ajunge în China continentală, care nu a impus sancțiuni. În plus, orașul oferă acces direct la cea mai mare piață de consum de aur din lume.

Adrian Ash, de la BullionVault, a legat creșterea de sprijinul pentru care Putin i-a mulțumit repetat lui Xi. Exporturile spre Marea Britanie și alte state care aplică sancțiuni s-au prăbușit, a adăugat el.

Rhona O’Connell, analist la StoneX, a spus că Hong Kong se află acum „într-o cursă cu Singapore pentru supremația ca centru de tranzit”.

Fluxurile din Rusia vin în plină campanie chineză de achiziții de aur. Beijingul a declarat aurul „mineral strategic”, iar Banca Populară a Chinei își majorează rezervele.

Potrivit S&P Global, rezervele oficiale au crescut cu peste 40 de tone în prima jumătate a anului.