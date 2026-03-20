O companie aeriană europeană le oferă angajaților peste 14.000 de lire ca să plece de bunăvoie

O companie aeriană europeană oferă echipajului de cabină peste 14.000 de lire sterline pentru a demisiona voluntar. Circa 4.000 de angajați cu sediul la Zurich au primit oferta, pe fondul unui surplus de personal cauzat de probleme tehnice la motoare și deficit de piloți.
O companie aeriană europeană le oferă angajaților peste 14.000 de lire ca să plece de bunăvoie
Foto: Swiss Airlines
Andreea Tobias
20 mart. 2026, 20:19, Economic

Este vorba despre compania aeriană Swiss Airlines.

Cei care demisionează voluntar sau intră în concediu temporar până pe 30 aprilie primesc 15.000 de franci elvețieni. Suma echivalează cu circa 14.249 de lire sterline, scrie Espress.

Angajații cu vechime de peste șase ani au primit un stimulent similar pentru a intra într-o „relație de muncă inactivă” de cel puțin un an.

De ce are compania aeriană angajați în exces

Problema a apărut din cauza unor defecțiuni la motoare și a unui deficit de personal în cabina de pilotaj. Compania operează mai puține zboruri decât planificase. Rezultatul: un surplus de până la 300 de membri ai echipajului pe lună.

„Cerințele de repartizare ale echipajelor noastre se schimbă constant – în funcție de programul de zbor, sezon și evoluțiile operaționale”, a declarat Swiss Airlines pentru AFP.

Ce urmează

Compania estimează că situația se va normaliza treptat și se va echilibra cel târziu la începutul anului 2027.

Concedierile obligatorii nu au fost excluse, dar sunt prezentate ca „ultimă soluție”. Din vara anului trecut, compania aeriană a oferit deja angajaților opțiuni precum concediu fără plată sau reduceri ale programului de lucru.

Swiss Airlines este filială a Austrian Airlines și parte a grupului Lufthansa.

