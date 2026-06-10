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O mare companie din China și-a închis pe ascuns fabrica de mașini electrice din Turcia

O mare companie din China și-a închis pe ascuns fabrica de mașini electrice din Turcia. Investitorul a renunțat la dotarea fabricii deși a primit o serie de beneficii fiscale de la autoritățile turce. Compania nu a făcut un anunț public privitor la schimbarea neașteptată de plan.
O mare companie din China și-a închis pe ascuns fabrica de mașini electrice din Turcia
Petru Mazilu
10 iun. 2026, 12:12, Economic
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Compania BYD din China și-a închis pe ascuns fabrica sa din Manisa, Turcia, potrivit Reuters. Decizia de a opri îngheța proiectul a fost confirmată de un reprezentant al companiei chineze. Acesta a transmis că nu există un calendar privind lucrările de amenajare a liniei de fabricație.

În urmă cu aproape doi ani, chinezii și turcii au semnat contractul. Anunțată cu mare entuziasm, înțelegerea viza realizarea unei investiții în valoare de 1 miliard de dolari americani.

Compania din China a avut avantaje fiscale în Turcia

BYD s-a bucurat de scutiri de taxe vamale ca „producător intern”, în baza certificatului de stimulare a investițiilor și astfel a vândut 45.000 de vehicule în Turcia în 2025. De aceea, decizia de a se retrage fără a începe construcțiile ar putea avea urmări juridice și financiare.

Oficialii turci au emis avertismente cu privire la „mecanisme” și sancțiuni potențiale dacă angajamentele nu sunt respectate.

La fabrica din Manisa nu a fost făcută nicio investiție. Explicația este că producătorul auto și-a stabilit ca prioritate investiția de la fabrica din Ungaria. De asemenea, constructorul mai caută un loc în Europa pentru a doua fabrică.

Vânzările în Turcia ale producătorului chinez au scăzut în acest an cu 64%.

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