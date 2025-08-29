Opt producători de băuturi au contractele reziliate cu RetuRO și nu mai pot pune pe piață ambalaje SGR. În alte 48 de cazuri, contratele sunt suspendate. Care sunt cauzele

Nu toți producătorii cu care RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, a încheiat contracte pentru a putea comercializa ambalaje returnabile începând din noiembrie 2023 mai au în prezent o relație de afaceri.

Astfel românii care cumpărau anumite branduri și pentru că putea recupera cei 0,50 de lei pe un ambalaj trebuie să fie atenți dacă producătorii mai au sau nu contracte în vigoare.

Numai pentru ambalajele returnate în iulie, o cantitate-record pentru SGR, românii au recuperat peste 290 de milioane de lei.

Cele mai recente rapoarte ale RetuRO, date publicității marți, cu date valabile la 7 august, includeau, pe lângă cantitățile de ambalaje colectate și predate reciclatorilor, și listele cu producătorii cu contracte în vigoare, suspendate și reziliate.

Când se reziliază un contract

Contactați de Mediafax, oficialii RetuRO au detaliat circumstanțele care au dus la deciziile de suspendare și reziliere a contractelor.

În prezent, RetuRO are semnate contracte cu peste 1.500 de producători de băuturi, iar potrivit dispozițiilor contractuale ale contractului de prestări servicii încheiat de RetuRO cu operatorii economici care acționează în calitate de producători în cadrul Sistemului de Garanție-Returnare, RetuRO publică lista cu producătorii suspendați la site-ul propriu.

Contractele pot fi suspendate, când se încalcă unele obligații, iar în prezent sunt în această situație 48 de producători, potrivit listei oficiale publicate.

„RetuRO poate aplica măsura suspendării contractului în cazul întârzierii de către producător a plății garanției și/sau a tarifului de administrare cu 30 de zile calendaristice de la data scadenței relevante a acestora sau în cazul netransmiterii de către aceștia a rapoartelor SGR către administratorul sistemului timp de două luni consecutive într-un an calendaristic dat”, au explicat oficialii

Și lista contractelor reziliate, conform dispozițiilor contractuale din cadrul contractului mai sus menționat, trebuie actualizată și publicată de administratorul SGR pe site.

Lista cuprinde în prezent opt producători.

„RetuRO are dreptul de a rezilia contractul în cazul în care acesta a fost suspendat pentru mai mult de 60 de zile calendaristice, fără ca, între timp, să fie îndeplinite condițiile pentru ridicarea suspendării, sau se constată faptul că producătorul a fost dizolvat, lichidat sau radiat în alt mod din Registrul Comerțului”, au spus reprezentanții RetuRO.

În cazul rezilierii inițiate de RetuRO, producătorul nu mai mare voie să vândă băuturi în sticle returnabile cu simbolul SGR.

„Rezilierea contractului cu un producător se poate face și la solicitarea producătorului respectiv, în situația în care el nu mai introduce pe piață produse în ambalaje SGR. Și în cazul comercianților, rezilierea unui contract se poate face (și se și face în practică, adică au existat cazuri de acest tip) la solicitarea acestuia, respectiv în situația în care el nu mai comercializează produse ambalate în ambalaje SGR”, au transmis aceștia.

Având în vedere clauzele de confidențialitate din contractele dintre RetuRO și parteneri, administratorul a transmis că nu poate furniza motivul specific al suspendării, respectiv rezilierii contractelor, pentru fiecare caz în parte.

580 de milioane de ambalaje returnate într-o lună

Aproximativ trei miliarde de ambalaje cu garanție au fost returnate de către consumatori, iar RetuRO a predat către reciclatori o cantitate de 215.000 de tone de ambalaje, de la începutul anului, după cum a anunțat, marți, RetuRO.

În luna iulie au fost colectate peste 580 de milioane de ambalaje SGR, o cantitate lunară – record de la lansarea sistemului în noiembrie 2023 și reprezintă 79% din cantitatea pusă pe piață.

Mai concret, totalul ambalajelor puse pe piață în iulie a fost de 736.375.427. Din acestea au fost returnate 580.116.288 de ambalaje, ceea ce înseamnă că românii au recuperat din reciclarea ambalajelor 290.058.144 de lei, numai în iulie, contravaloarea garanției de 0,5 lei pe orice tip de ambalaj.