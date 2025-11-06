Black Friday crește nu doar volumul vânzărilor, ci și a deșeurilor electronice, cu până la 15%. Sfaturile specialiștilor pentru reciclarea responsabilă

Black Friday aduce anual un vârf al ofertelor, dar și o avalanșă de deșeuri electronice, arată datele analizate de Asociația Environ, profilată pe colectarea și reciclarea responsabilelor a electronicelor.

Potrivit cifrelor citate, vânzările de produse electrice și electronice cresc cu până la 45% în perioada Black Friday față de o lună obișnuită, ceea ce duce la o creștere de 10-15% a cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) generate.

În total, doar unul din două aparate scoase din uz ajunge în circuitul corect de reciclare, în timp ce restul ajunge în gropi de gunoi neconforme, pe câmp, în gospodării sau sunt vândute „la fier vechi”. Pe lângă impactul asupra mediului, se pierd astfel materii prime valoroase, inclusiv metale rare atât de căutate în acest moment pe piața internațională.

Ratele de colectare a celor mai frecvente produse cumpărate de Black Friday rămân încă prea mici. Potrivit studiilor recente, peste 57% dintre români intenționează să facă achiziții de Black Friday, iar datele arată că produsele cel mai frecvent achiziționate sunt televizoarele smart, telefoanele mobile, electrocasnicele mari (frigidere, mașini de spălat) și aspiratoarele.

Asociația Environ arată că ratele de colectare sunt sub 45% pentru televizoare și monitoare, sub 25% pentru echipamente mici (aparate de ras, periuțe electrice) și chiar sub 5% în cazul telefoanelor; la nivel european, există în acest moment peste 700 milioane telefoane nefolosite.

Potrivit sursei citate, în ultimii ani, mai multe platforme globale de comerț online au amplificat fenomenul de consum rapid și produse efemere, care, dincolo de prețurile atractive, nu sunt ce calitate, nu au certificare CE, au o durată de viață redusă și impact negativ crescut asupra mediului. Asociația Environ atrage atenția că alegerea unor produse reparabile, eficiente energetic și conforme standardelor europene este nu doar un gest de protecție a mediului, ci și o investiție în siguranță și economie pe termen lung.

„Ne dorim ca Black Friday să nu mai fie doar despre ce adăugăm în coșul de cumpărături, ci și despre ce reciclăm responsabil. Înainte să cumperi un televizor, un frigider sau un telefon nou, gândește-te ce faci cu cel vechi. Predarea corectă a deșeurilor electrice nu doar că protejează mediul, dar contribuie și la recuperarea materiilor prime valoroase din casele noastre”, a declarat Roxana Puia, director de Comunicare Asociația Environ.

Specialiștii au transmis cinci recomandări pentru un Black Friday sustenabil:

Planifică achiziția din timp și evită impulsul provocat de reducere. Gândește-te ce ai cu adevărat nevoie și ce echipament chiar trebuie înlocuit.

Alege produsele durabile, eficiente energetic și reparabile, în detrimentul celor ieftine și de unică folosință. Produsele ieftine și cu durată scurtă de viață generează mai rapid deșeuri.

Predă la punctele de colectare obiectele electronice pe care le înlocuiești.

Verifică consumul energetic, disponibilitatea produselor de schimb, durabilitatea estimată a produsului nou achiziționat.

Gândește circular. Dacă este posibil, repară sau reutilizează echipamentele vechi, în loc să le înlocuiești automat.

Europa a recuperat peste 400.000 de tone de materii prime valoroase din deșeuri

Potrivit datelor citate de Asociația Environ, anul trecut în România s-au colectat peste 202 milioane kilograme DEEE, iar în prima jumătate a anului 2025, deja peste 116 milioane kilograme, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu. Totuși, rata de colectare la nivel național (45,4%) rămâne sub ținta europeană de 65%, iar media pe cap de locuitor (7,7 kg) este încă departe de cea din statele vestice.

De precizat că deșeurile electronice sunt, de fapt, o sursă prețioasă de materii prime critice, esențiale pentru economia verde și tehnologiile viitorului. Conform raportului european Future Availability of Secondary Raw Materials, echipamentele electrice și electronice aruncate în fiecare an în Europa conțin peste 1 milion de tone de metale și minerale strategice, precum cupru, aluminiu, paladiu, neodim sau siliciu.

Astfel, prin reciclarea corectă, aceste resurse pot fi reintroduse în economie, reducând dependența de importuri și impactul asupra mediului. În 2022, în urma tratării conforme a deșeurilor electronice, Europa a recuperat peste 400.000 de tone de materii prime valoroase, dintre care 162.000 de tone de cupru și 207.000 de tone de aluminiu.

Asociația Environ este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în anul 2007, care și-a asumat obiectivul de a prelua responsabilitatea producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice privind colectarea și reciclarea acestor produse la finalul ciclului de viață. Această organizație operează în prezent peste 4.600 de puncte de colectare la nivel național. În cei 18 ani de activitate a colectat peste 300.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice.