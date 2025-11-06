La ce oră începe Black Friday 2025? Iată ce produse vor fi la preț redus

Potrivit companiei, în cadrul Black Friday 2025 la eMAG vor fi disponibile peste 2,2 milioane de oferte, dintre care cel puțin 1,5 milioane la cel mai mic preț din an. Comenzile plasate în ziua de 7 noiembrie vor fi livrate până la data de 22 noiembrie, astfel încât clienții să primească produsele înainte de mini-vacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională.

La ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG și ce oferte sunt pregătite

Deși eMAG nu anunță oficial ora exactă de start, tradiția arată că Black Friday la eMAG începe dimineața devreme, între orele 6:45 și 7:30, iar reducerile se mențin active până la miezul nopții. Cei care doresc să prindă cele mai bune oferte sunt sfătuiți să instaleze aplicația eMAG și să activeze notificările.

Printre categoriile vedetă din acest an se numără:

100.000 de televizoare,

400.000 de smartphone-uri și gadgeturi,

150.000 de laptopuri și echipamente IT,

1,5 milioane de articole de îmbrăcăminte,

3,5 milioane de produse cosmetice.

În plus, Black Friday 2025 la eMAG aduce oferte speciale precum abonamente la energie la 1 leu/KW, bilete la festivaluri mari (Untold, Electric Castle, Summer Well) și 21 de kilograme de aur puse în vânzare. De asemenea, clienții pot câștiga premii de peste 2 milioane de lei prin jocul „Roata Norocului”, disponibil în aplicația eMAG.

La ce oră a început Black Friday la eMAG în anii trecuți

Pentru cei care vor să anticipeze momentul ideal pentru cumpărături, eMAG a deschis campania de Black Friday, în ultimii ani, la ore foarte apropiate:

2013 – ora 6:56

2014 – ora 6:52

2015 – ora 8:34

2016 – ora 6:49

2017 – ora 6:50

2018 – ora 6:56

2019 – ora 7:24

2020 – ora 7:37

2021 – ora 7:25

2022 – ora 7:21

2023 – ora 7:15

2024 – ora 7:15

Tendința ultimilor ani arată că Black Friday la eMAG debutează constant între 7:00 și 7:30, confirmând că și în 2025, startul va fi dat în jurul orei 7:00 dimineața.

Ce vânzări estimează eMAG de Black Friday 2025

Compania estimează vânzări totale de aproximativ 940 de milioane de lei, depășind recordul din 2024, când peste 647.000 de clienți au comandat 3,2 milioane de produse în valoare de 896 de milioane de lei. Cu peste 3 milioane de utilizatori eligibili și posibilitatea de plată în până la 12 rate fără dobândă, eMAG își propune să ofere o experiență de cumpărături sigură, rapidă și convenabilă.