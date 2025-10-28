Parteneriat istoric. Microsoft ia o pătrime din OpenAI și pariază pe viitorul inteligenței artificiale

Cele două companii, Microsoft Corporation şi OpenAI, au anunţat finalizarea unui parteneriat istoric, prin care Microsoft dobândeşte o participaţie de aproximativ 27% în OpenAI, evaluată la 135 miliarde de dolari. În virtutea înţelegerii, prezentată de Bloomberg, Microsoft va avea acces la tehnologia avansată a OpenAI până în anul 2032, inclusiv la modelele ce ating pragul inteligenţei artificiale generale (AGI).

Spre era inteligenței artificiale generale

OpenAI va fi restructurată ca o corporaţie în beneficiul public, denumită OpenAI Group PBC și controlată de fundaţia nonprofit OpenAI Foundation, care va superviza entitatea generatoare de profit. În cuvintele lui Bret Taylor, preşedintele Consiliului de Administraţie al OpenAI: „Organizația nonprofit rămâne în controlul entității comerciale și are acum o cale directă către resurse majore înainte ca inteligența artificială generală să apară”.

În timp ce majoritatea AI-urilor de azi sunt specializate şi realizate pentru un set restrâns de sarcini (recunoaştere de imagini, traducere, generare de text), AGI ar putea învăţa şi rezolva orice sarcină intelectuală la fel de bine sau chiar mai bine decât un om.

Cine va verifica momentul AGI

Noua structură permite OpenAI să acceseze rapid resurse comerciale, dar menține procesul de certificare a atingerii inteligenței artificiale generale (AGI) sub control independent, printr-un panel de experți. Potrivit companiei, „odată ce OpenAI va declara că a atins inteligența artificială generală, acea declarație va fi verificată de un panel independent de experți”.

De asemenea, Microsoft îşi păstrează drepturi comerciale asupra produselor OpenAI „post-AGI”.

Investitorii aplaudă tranzacția

Tranzacţia marchează o victorie pentru Microsoft, care îşi securizează poziţia într-o companie de vârf în domeniul AI comercial. În plus, Microsoft renunţă la dreptul de primă opţiune asupra resurselor de calcul ale OpenAI, dar compania condusă de Sam Altman s-a angajat să achiziţioneze 250 miliarde de dolari în servicii cloud Azure de la Microsoft, întărind parteneriatul.

Microsoft renunţă la dreptul de primă opţiune („right of first refusal”) asupra resurselor de calcul („compute”) ale OpenAI, dar OpenAI s-a angajat să achiziţioneze 250 miliarde de dolari în servicii cloud Azure de la Microsoft

Pe bursă, reacţia a fost pozitivă: acţiunile Microsoft au urcat cu aproape 4% imediat după anunţ.

Miza: inteligența care va depăși omul

Prin acest aranjament, Microsoft și OpenAI se aliniează la un viitor condus de inteligența artificială generală, în care modelele AI nu doar asistă oameni, ci pot să le concureze la majoritatea activităţilor economice. Dacă şi când AGI va deveni realitate, această alianţă ar putea fi unul dintre pilonii săi fundamentali.