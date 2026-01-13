Peste 20 de miliarde de euro pentru fermieri și mediul rural: ce prevede propunerea UE pentru România

Peste 20 de miliarde de euro sunt incluse în această propunere de buget pentru perioada 2028–2034, destinate fermierilor români și mediului rural. Suma rezultă din plafoanele minime stabilite pentru subvențiile agricole și pentru finanțarea dezvoltării rurale.

Sume garantate

Potrivit informațiilor prezentate marți de europarlamentarul liberal Dan Motreanu, aproximativ 16,6 miliarde de euro sunt garantate pentru subvențiile acordate fermierilor, în cadrul Politicii Agricole Comune.

Pentru dezvoltarea mediului rural sunt alocate alte 3,8 miliarde de euro. Fondurile rezultă din propunerea Comisiei Europene ca statele membre să direcționeze cel puțin 10% din resursele fiecărui Plan Național și Regional de Parteneriat către investiții în zonele rurale.

Cât primește România și în ce condiții

În ansamblu, propunerea Comisiei Europene prevede pentru România o alocare totală de 60,2 miliarde de euro din fonduri europene.

Pentru a putea accesa fondurile destinate dezvoltării rurale, România – la fel ca fiecare stat membru UE – va trebui să depună un Plan Național și Regional de Parteneriat. Documentul va reuni, într-un singur cadru, finanțările pentru politica de coeziune, agricultură și dezvoltare rurală, precum și alte instrumente europene.

Fondurile pentru sate, păstrate separat

În forma inițială a propunerii, Comisia Europeană a vrut să elimine finanțarea separată pentru dezvoltarea rurală, care există în prezent în cadrul Politicii Agricole Comune. Cu alte cuvinte, banii pentru sate nu ar mai fi fost acordați separat, ci incluși în alte linii de finanțare, fără o alocare dedicată dezvoltării rurale.

Dan Motreanu susține că a contestat propunerea Comisiei Europene. În opinia sa, eliminarea finanțării distincte ar fi pus zonele rurale în competiție directă cu orașele pentru accesarea fondurilor europene. „Prioritatea mea va fi să mă asigur că fermierii nu concurează cu comunitățile, că zonele rurale nu sunt puse în competiție cu orașele și că nu sunt neglijate”, a transmis europarlamentarul.

Motreanu este responsabil din partea Grupului PPE de avizul privind Politica Agricolă Comună 2028–2034 în Comisia pentru dezvoltare regională.