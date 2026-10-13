Petrolul, în pragul unui nou salt. Cu cât ar putea urca din nou prețurile

Efectele conflictului dintre Statele Unite și Iran sunt departe de a se fi încheiat, iar prețul petrolului ar putea crește cu încă 20-25 de dolari pe baril, potrivit CNBC.

Prognoza îi aparține lui Paul Tudor Jones, investitor american și fondator al companiei Tudor Investment Corporation.

Petrolul american ar putea depăși 113 dolari pe baril

Investitorul american a declarat că este optimist în privința evoluției petrolului și se așteaptă la o nouă creștere a prețurilor. Marți dimineață, petrolul american se tranzacționa la aproximativ 92,50 de dolari pe baril.

Dacă estimarea se confirmă, cotația ar putea ajunge la 112,50-117,50 dolari pe baril, depășind maximul anterior din acest an, de puțin sub 113 dolari.

Paul Tudor Jones consideră că un acord pentru încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran este puțin probabil înaintea alegerilor din noiembrie. El se așteaptă însă ca președintele Donald Trump să încerce să obțină pacea după scrutin, deoarece situația actuală nu poate continua pe termen lung.

Bursele ar reacționa „foarte negativ”

Petrolul mai scump crește cheltuielile companiilor și poate alimenta inflația, afectând perspectivele economice și evoluția acțiunilor.

Paul Tudor Jones avertizează că bursele ar reacționa „foarte negativ” dacă prețul petrolului ar crește cu încă 20-25 de dolari pe baril.

Totuși, în primele săptămâni ale războiului cu Iranul, piața americană de acțiuni a rezistat mai bine decât s-ar fi putut anticipa în condițiile scumpirii energiei. Indicele S&P 500, care urmărește evoluția acțiunilor a aproximativ 500 dintre cele mai mari companii listate în SUA, a coborât cu puțin peste 7% față de nivelul anterior declanșării conflictului, atingând minimul la sfârșitul lunii martie. Războiul a început pe 28 februarie.

Prețul petrolului a crescut din nou în ultimele luni

Cotația petrolului american a urcat puternic în martie, după începerea războiului, și a atins un maxim la începutul lunii aprilie. În iunie, prețul a coborât sub 70 de dolari pe baril, dar a început să crească din nou în iulie, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat.

Evoluția prețurilor a fost influențată și de situația din Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul petrolului din Golful Persic către piețele internaționale. Restricțiile asupra transportului prin această zonă pot afecta aprovizionarea cu petrol și pot duce la scumpiri și în Europa.

În septembrie, prețul petrolului american a ajuns aproape de 106 dolari pe baril, înainte să scadă ușor.

Anul 2027, mai dificil pentru burse

Paul Tudor Jones a avertizat că 2027 ar putea fi un an dificil pentru piețele bursiere, nu doar din cauza evoluției prețului petrolului, ci și a planurilor unor mari companii tehnologice de a se lista la bursă.

Printre acestea se numără OpenAI și Anthropic, companii americane care dezvoltă sisteme de inteligență artificială. Intrarea lor pe bursă ar atrage sume importante de la investitori, care ar avea posibilitatea să vândă acțiuni deținute la alte companii pentru a cumpăra titluri ale noilor societăți listate.

Jones consideră că investitorii vor trebui să țină cont de oferta suplimentară de acțiuni și de efectele acesteia asupra pieței în 2027. Dacă își vând acțiunile la alte companii pentru a cumpăra acțiuni OpenAI sau Anthropic, prețurile celor vândute pot să scadă.