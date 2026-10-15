Petrolul se ieftinește, deși atacurile asupra navelor se intensifică în Strâmtoarea Ormuz. Investitorii analizează riscurile

Prețurile petrolului au scăzut cu peste un dolar pe baril în primele tranzacții de joi, pe fondul incertitudinilor privind aprovizionarea globală, relatează Reuters.

Investitorii analizează riscurile provocate de atacurile asupra transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, dar și eforturile Statelor Unite de a reduce costurile transportului petrolier prin relaxarea sancțiunilor aplicate unor nave.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 1,39 dolari, respectiv 1,31%, până la 104,67 dolari pe baril, la ora 01:16 GMT.

În același timp, contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au pierdut 1,02 dolari, echivalentul a 1,07%, ajungând la 94,07 dolari pe baril.

Evoluția a inversat câștigurile înregistrate în ședința precedentă.

Atacurile din Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze transportul petrolului

În sesiunea precedentă, petrolul WTI a atins cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni, după ce rebelii Houthi au atacat sediul companiei Saudi Aramco, iar Iranul a anunțat că introduce noi tactici pentru a viza navele din Strâmtoarea Ormuz și a menține prețurile petrolului ridicate.

Un portcontainer și o navă pentru transportul mărfurilor vrac s-au scufundat în apropierea strâmtorii în ultimele 24 de ore, după ce au fost lovite de proiectile în incidente separate, au declarat miercuri oficiali din domeniul maritim.

Atacurile din zona acestei rute maritime s-au intensificat în ultimele zece zile. Iranul susține că își intensifică loviturile ca răspuns la blocada americană asupra porturilor sale și la sancțiunile mai dure introduse luna trecută.

SUA analizează relaxarea sancțiunilor asupra unor petroliere

În condițiile în care războiul din Iran a perturbat transportul maritim și a împins costurile de transport la niveluri record, administrația Trump ia în calcul relaxarea sancțiunilor impuse navelor din așa-numita „flotă din umbră”.

Aceste nave au transportat petrol și produse petroliere din țări precum Rusia, Iran și Venezuela.

Potrivit unui oficial american care a făcut declarații miercuri, măsura ar urmări reducerea costurilor de transport.

Noile discuții se concentrează asupra posibilității ca Statele Unite să permită transportul „petrolului legal” pe nave care au fost anterior sancționate, a explicat oficialul.

Producția Rusiei și exporturile din Orientul Mijlociu limitează creșterea prețurilor

Majorarea producției de petrol din Rusia și Orientul Mijlociu a contribuit la limitarea creșterii prețurilor.

Potrivit datelor publicate miercuri de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), producția de țiței a Rusiei a crescut în septembrie cu 65.000 de barili pe zi, ajungând la 8,43 milioane de barili zilnic.

Cu toate acestea, producția rusă a rămas cu 870.000 de barili pe zi sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

AIE a mai arătat că exporturile de țiței ale producătorilor din zona Golfului, în Orientul Mijlociu, au crescut în septembrie cu 4,4 milioane de barili pe zi, atingând aproximativ 75% din nivelurile anterioare războiului.

Stocurile de petrol din SUA au scăzut peste așteptări

În Statele Unite, stocurile de țiței și distilate au scăzut săptămâna trecută, în timp ce rezervele de benzină au crescut, potrivit unor surse de pe piață care au citat miercuri date ale American Petroleum Institute.

Stocurile de țiței au scăzut cu 11,1 milioane de barili în săptămâna încheiată pe 9 octombrie, un declin mult mai mare decât anticipaseră analiștii consultați de Reuters.

Cu toate acestea, prețurile petrolului nu au reacționat semnificativ la informație.

„În ciuda scăderii puternice a stocurilor, prețurile petrolului abia au reacționat. Faptul că nu au crescut în urma unor vești favorabile pieței sugerează că investitorii sunt precauți în privința cumpărării la prețuri tot mai ridicate, la nivelurile actuale”, a transmis Haitong Futures într-o notă publicată joi.

Datele oficiale ale Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA (EIA) urmează să fie publicate la ora 16:00 GMT, cu o zi întârziere din cauza sărbătorii Columbus Day de luni.