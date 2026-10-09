Platforma TollRo funcționează din nou. CNAIR anunță că problemele tehnice au fost remediate

CNAIR a transmis, vineri, că echipele tehnice au reușit să remedieze problemele care au afectat funcționarea platformei TollRo în cursul dimineții.

„Platforma TollRo funcționează din nou în parametri normali”, a anunțat compania.

Fără sancțiuni pentru utilizatorii afectați

Reprezentanții CNAIR au precizat că nu vor fi aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa TollRo în perioada în care platforma a fost indisponibilă.

Potrivit normelor în vigoare, în cazul unei disfuncționalități a sistemului, vehiculele care aveau un dispozitiv OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu sunt înregistrate ca fiind în situație de neplată.

În aceste cazuri, tariful va fi stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.