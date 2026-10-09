TollRo are probleme tehnice. CNAIR anunță că nu aplică amenzi pe durata disfuncționalităților

Instituția precizează că utilizatorii afectați de incident nu vor fi sancționați pentru imposibilitatea achitării tarifului în perioada în care sistemul nu funcționează corespunzător.

CNAIR: Nu vor fi aplicate sancțiuni

Potrivit comunicatului CNAIR, problemele tehnice sunt temporare, iar specialiștii intervin pentru restabilirea funcționării normale a platformei.

Compania subliniază că, până la remedierea incidentului, nu vor fi aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa Toll din cauza disfuncționalităților sistemului.

Măsura este prevăzută și de normele care reglementează funcționarea sistemului de tarifare rutieră.

În cazul unei defecțiuni a sistemului sau a mijloacelor automate de control, vehiculele care aveau, la momentul apariției problemei, un echipament de bord OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă ori un tichet de rută valabil nu sunt înregistrate ca fiind în situație de neplată pentru intervalul respectiv.

Tariful poate fi calculat ulterior

Reglementările prevăd că TollRo aferent perioadei în care sistemul a fost afectat poate fi stabilit ulterior, pe baza informațiilor disponibile.

Utilizatorilor nu le vor fi impuse cheltuieli suplimentare din cauza incidentului tehnic, precizează CNAIR.

Compania are, de asemenea, obligația de a asigura funcționarea sistemului în condiții de avarie și de a informa utilizatorii despre apariția unei defecțiuni și despre intervalul în care aceasta se manifestă. Informările sunt publicate pe pagina de internet a CNAIR și în aplicația mobilă.

Echipele tehnice lucrează la remedierea problemelor

CNAIR nu a precizat în comunicatul transmis joi când estimează că platforma va reveni la funcționarea normală, limitându-se să anunțe că echipele tehnice lucrează la remedierea incidentelor constatate.

Utilizatorii sistemului sunt astfel protejați de sancțiuni atunci când imposibilitatea achitării tarifului este provocată de problemele tehnice ale platformei, în condițiile prevăzute de normele TollRo.