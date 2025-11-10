Prime de peste 1.000 de lei lunar pentru tinerii care se angajează pentru prima dată

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat în dezbatere un proiect de modificare a Legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Modificările vizează 18 măsuri, printre care sprijinirea tinerilor aflați la început de carieră, protejarea și reintegrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv victimile traficului de persoane, dar și mamele cu trei copii.

Primul loc de muncă

Pachetul propune introducerea primei de stabilitate pentru „Primul loc de muncă”. Aceasta va fi destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

Prima se va acorda lunar, timp de doi ani de la angajare, respectiv 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an pentru a încuraja continuitatea și dezvoltarea profesională. Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenție de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca șomeri.

Suport pentru victimele violenței domestice

Proiectul extinde accesul la măsuri de sprijin în vederea ocupării persoanelor aflate în situații de risc. Victimele violenței domestice și ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare și reinserție pe piața muncii, pe perioade clar stabilite.

În această situație se acordă și o subvenție de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri.

Sprijin pentru mamele cu cel puțin trei copii

Se introduce posibilitatea ca angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin trei copii în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, să poată beneficia de subvenționarea locului de muncă pentru o perioadă de 12 luni cu 2.250 de lei lunar, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Astfel, pentru a beneficia de aceste măsuri, persoanele trebuie să se înregistreze ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința.

Alături de subvenții, vor putea fi accesate măsuri precum: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formarea profesională; evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale etc.

În sprijinul angajatorilor

Proiectul de lege mai propune includerea persoanelor din grupuri vulnerabile în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare, creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării, de la 45 la 50 de ani și simplificarea procedurilor administrative.

Măsurile propuse vin și în sprijinul angajatorilor care se confruntă cu o lipsă a forței de muncă și dificultăți în atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate. Locurile de muncă vacante declarate de angajatori în perioada ianuarie – iunie 2025 a fost de 307.881, din care 191.403 au fost declarate vacante în mod repetat de către angajatori,