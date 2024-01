Primul ghid de dezvoltare personală pentru copii, "Caietul viitorului meu"

La eveniment, Ştefan Mandachi şi invitaţii săi speciali, Mirela Retegan, fondatoarea Gaşca Zurli şi Claudia Chiru, învăţătoare şi antreprenoare, au vorbit despre visurile lor din copilărie şi cum au reuşit să şi le îndeplinească.

„Bunica mea şi-a dorit să ajung actor, era fascinată de Bobby din Dallas. În schimb, bunicul meu îşi dorea să ajung preot şi era sigur că preoţia era drumul către bunăstare, către libertate şi către respect. Tatăl meu îşi dorea să nu ajung cadru militar aşa cum era el. Îşi dorea să ajung avocat. Iar mama îşi dorea să ajung ceea ce îşi dorea tata. Nimeni însă nu m-a întrebat, cu subiect şi predicat, ce îmi doresc eu de la viaţă, care este <<De ce?-ul>> meu, care este pasiunea mea. Îmi doream să descopăr potenţialul adevărat din mine. Aşa că am început să scriu", precizează antreprenorul Ştefan Mandachi.

„Caietul Viitorului Meu" este gândit şi creat împreună cu specialişti, psihologi şi profesori, dar are la baza structura caietelor de visuri pe care Ştefan a început să le completeze încă de la vârsta de 10 ani. Până la urmă, a ajuns avocat, dar după doi ani de profesat a avut curajul să renunţe şi a devenit om de afaceri. În 2019, a realizat un caiet al visurilor, gândit pentru adulţi. Reacţiile celor care lucrau pe caiet l-au încurajat să construiască şi un instrument dedicat copiilor.



„Toţi cei din jurul copiilor, trag de ei, cu iubire, fiecare vrând să împartă din vocaţia lui, din visele sale. Dar copilul are nevoie de un aliat, de claritate. De ce? Pentru că în interiorul nostru este un zăcământ care se numeşte vocaţie. Şi vocaţia poate să prindă contur doar atunci când ne îndeplinim viaţa visurilor noastre", a încheiat Ştefan Mandachi discursul în faţa copiilor şi părinţilor prezenţi la lansare.



Mirela Retegan şi-a dorit să fie educatoare de când se ştie, dar nu a reuşit să treacă examenul la liceul pedagogic. I-a învăţat însă pe copii să caute adânc în ei şi să descopere rădăcina visului lor. Ceea ce face ea astăzi este aliniat vocaţiei ei, chiar dacă sub o altă formă.



„Bunica mea şi-a dorit să mă fac preoteasă, pentru ca preotesele o duceau cel mai bine la ţară. Tot satul muncea pentru ele. Mama şi-a dorit să mă fac cadru militar. Să am uniformă, să nu mai dau bani pe haine. Să-mi fie uşor să mă descurc în viaţă. Tata a fost singurul adult din viaţa mea care şi-a dorit să fiu fericită. Iar eu mi-am dorit să mă fac educatoare sau învăţătoare. A fost visul vieţii mele, pentru că ştiam că mie îmi plac foarte tare copiii şi cel mai mult pe lumea asta ador să inventez jocuri, să creez evenimente şi programe pentru ei. Încă de mică, atunci când ne jucam în spatele blocului, îi adunam pe copii şi făceam concursuri, competiţii", a povestit Mirela Retegan, fondatoarea Gaşca Zurli, în cadrul evenimentului.



Claudia Chiru, învăţătoare la o şcoală de stat din Bucureşti, a început deja să lucreze cu copiii pe „Caietul Viitorului Meu" şi a promis să le fie mentor în procesul de dezvoltare personală.



„Am lucrat la şcoală împreună cu elevii mei pe caiet şi le-a plăcut foarte tare acest instrument. O să lucrăm în continuare la visurile pe care le avem de mici şi o să lucrăm la ele cu o anumită intensitate în fiecare zi. Eu am avut două visuri mari în viaţă - unul a fost să devin învăţătoare şi altul a fost să zbor. Mi le-am îndeplinit pe amândouă. Am ştiut dintotdeauna că vreau să devin învăţătoare. În fiecare zi m-am gândit la ce urmează să fac şi în fiecare zi am trimis energie în visul meu. Este foarte important şi foarte util acest instrument şi le promit, dacă ei doresc, că le voi fi mentor în această călătorie, îi voi ajuta să treacă prin toate paginile şi să se gândească la tot ce nu îndrăznesc cu voce tare şi să viseze", a menţionat Claudia Chiru, învăţătoare.



"Şi copiii, şi părinţii, ar trebui să îşi înceapă fiecare dimineaţă aşa : eu pot, eu merit! Fără să visezi, fără să ştii ce vrei şi fără să ai încredere în tine, nu ai cum să obţii tot ce meriţi", a subliniat Mihaela Tudor, coordonatoarea proiectului şi antreprenoare.



La finalul evenimentului de lansare, copiii prezenţi s-au jucat şi au învăţat care sunt ingredientele de care au nevoie în drumul lor spre îndeplinirea visurilor. Atelierul de „Exersat visuri" a fost susţinut de către Alexandra Cozac, autor al mai multor plannere, care a lucrat, cu peste 350 de copiii, în ateliere despre puterea obiceiurilor sănătoase.



Ghidul este destinat copiilor de peste 8 ani, pe care ȋi ajută să ȋşi descopere vocaţia, să ȋşi stabilească obiective pe termen lung şi să le urmărească. Creat sub sloganul „Ştii cine eşti şi reuşeşti!", Caietul Viitorului Meu are 185 pagini şi este structurat pe două secţiuni principale. Prima parte conţine o strategie de punere în aplicare a visurilor, cum trebuie scrise şi cum setăm intenţia de îndeplinire. Tot aici, cei mici au spaţiul necesar să îşi poată scrie până la 25 de visuri. Aceste exerciţii practice îi vor ajuta pe copii să-şi descopere vocaţia. A doua secţiune are rol de fundaţie în educaţia tinerilor. Ȋnvaţă reguli care stau la baza unui om de succes, îşi descoperă valorile şi abilităţile, îşi scriu povestea familiei, înţeleg cum să se comporte cu ceilalţi copii, pun în practică obiceiuri sănătoase şi îşi organizează timpul. Această secţiune este plină de provocări interesante şi exerciţii practice concepute de către experţi în aşa fel încât acumularea informaţiei să poată fi făcută cât mai uşor.

„Caietul Viitorului Meu" poate fi comandat pe www.caietulvisurilor.ro şi www.mentormag.ro.

Ştefan Mandachi a investit 1,8 milioane de euro în platforma de educaţie mentorMag

După ce a vândut toate operaţiunile din HoReCa, inclusiv compania care deţine franciza Spartan, Mandachi a investit exclusiv în domeniului aplicaţiilor educaţionale online, o piaţă ȋn care vede un potenţial uriaş de creştere.

,,Voi investi masiv în educaţia online întrucât piaţa este mare, deschisă şi în stadiu incipient. Platforma va fi un loc unde mentorii şi discipolii se vor conecta într-o manieră inedită, pentru că performanţa unuia va depinde de implicarea şi devotamentul celuilalt. Va fi ceva inovativ", declara omul de afaceri sucevean ȋn momentul lansării platformei.

MentorMag este o platformă de e-learning care are deja o comunitate de 12.000 de persoane pe Facebook, 56.000 de aprecieri şi peste 7.000 de urmăritori pe TikTok.



Ştefan Mandachi este unul dintre cei mai urmăriţi antreprenori români în mediul online, canalele sale despre educaţie antreprenorială având o comunitate de aproximativ 1.000.000 urmăritori. Ȋn vara anului 2023, Ştefan Mandachi a lansat Franchise Generator, primul program de mentorat pentru antreprenorii români care vor să-şi transforme afacerea într-un lanţ de francize.