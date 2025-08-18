Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia, oprite după un atac atribuit Ucrainei

Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Druzhba au fost întrerupte luni, au anunțat oficiali de la Budapesta și Bratislava.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a declarat că oprirea a fost provocată de un atac asupra unei stații de transformare de pe traseul conductei, pe teritoriul ucrainean.

Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sybiha, nu a confirmat informația, dar a scris pe platforma X că Ungaria „poate trimite acum plângeri către Moscova, nu către Kiev”.

El a subliniat că Rusia a pornit războiul și că Budapesta a ales să rămână dependentă de energia rusească, în ciuda avertismentelor privind riscurile.

Compania slovacă Transpetrol a confirmat oprirea fluxului de petrol, precizând că transportul pe teritoriul Slovaciei este asigurat conform planului, dar cauza suspendării se află în afara granițelor țării.

La rândul său, compania ungară MOL a transmis că securitatea aprovizionării regiunii rămâne garantată și că lucrările de remediere sunt în desfășurare.

Potrivit datelor oficiale ruse, în 2024 Ungaria a importat prin Druzhba aproape 4,8 milioane de tone de țiței, adică aproximativ 95.000 de barili pe zi.

Conducta sovietică, care trece prin Belarus și Ucraina, rămâne principala rută de import pentru Budapesta.