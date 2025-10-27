Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat duminică, într-un interviu citat de Bloomberg, că Washingtonul este pregătit să sprijine Budapesta în renunțarea treptată la petrolul și gazul rusesc, criticând însă lipsa oricărui progres real din partea guvernului condus de Viktor Orbán.

„Prietenii noștri din Ungaria au mult de planificat, iar noi îi vom ajuta, ca un bun aliat, să facă aceste planuri și să le pună în aplicare pentru a se desprinde de petrolul și gazul rusesc”, a menționat oficialul american, subliniind că: „Ungaria, spre deosebire de mulți vecini de-ai săi, nu a făcut niciun plan și niciun pas concret”.

Budapesta: nu putem încă înlocui petrolul rusesc

Guvernul maghiar respinge criticile și spune că țara se confruntă cu constrângeri fizice și logistice. Ministrul de externe Péter Szijjártó a afirmat recent că Ungaria „nu se poate debarasa de petrolul rusesc peste noapte”, susținând că dezbaterea trebuie privită „în termeni de realitate”, pentru că „nu se poate încălzi o casă cu politică”.

Premierul Viktor Orbán a avertizat că o rupere bruscă de Rusia ar provoca „un dezastru economic”, cu o scădere imediată estimată la aproximativ 4% din PIB.

Rute alternative și dispute regionale

SUA și Bruxelles indică drept soluție traseul prin Croația, însă Budapesta invocă costuri ridicate și capacitate insuficientă. Contestân aceste argumente, Zagrebul susține că poate aproviziona atât Ungaria, cât și Slovacia, unde grupul energetic Mol deține o rafinărie. Mol și operatorul croat Janaf se află în negocieri pentru un nou contract de import.

Presiunea americană s-a intensificat după ce UE și SUA au impus noi sancțiuni împotriva marilor producători ruși Rosneft și Gazprom Neft, măsură cu impact direct asupra Ungariei, una dintre puținele țări din UE care continuă să importe petrol prin conducta Druzhba.

Întrucât cine controlează robinetul energiei poate influența și deciziile politice sau militare din regiune, SUA consideră că diversificarea energetică reprezintă o parte esențială a protejării intereselor NATO.