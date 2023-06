Producător: Piaţa cărnii fierbe, după o creştere istorică a preţului materiei prime pentru mezeluri

Carnea de porc de lucru (CPL), materia primă folosită pentru producţia mezelurilor, a ajuns la 3-3,2 euro/kg (peste 15 lei), după o dublare într-un an şi o creştere de circa 50% din februarie încoace, astfel că pune presiune pe producători, care spun că vor exista măriri de preţ la produsul finit şi salamul de vară ar putea fi mai scump la vară.

„Acum, în medie, carnea de porc de lucru costă 3-3,2 euro/kg, faţă de 1,25 euro/kg în urmă cu un an. (...) În septembrie anul trecut am transferat o parte din creş­tere în preţurile finale ale produselor şi ne aşteptam ca din februarie să scadă. Însă, dacă în februarie materia primă costa 2,2-2,25 euro/kg, acum nu se mai găseşte sub 3 euro/kg. Piaţa cărnii fierbe după această creştere istorică“, spune Andrei Pădurean, manager operaţional al com­pa­niei Uni­versal, care produce mezeluri sub brandul Silvania Gourmet în localitatea Crişeni din judeţul Sălaj

Această provocare, a cărnii mai scum­pe, este menţionată şi de Voicu Vuşcan, admi­nistrator al Elit, companie care pro­duce anual peste 50.000 de tone de mezeluri în cadrul celor cinci fabrici proprii din Alba, Bucureşti, Arad şi Prahova.

„Cea mai mare provocare pentru industria noastră este creşterea accelerată a preţurilor materiilor prime, cu un impact semnificativ în profitabilitatea busi­nessului. Ne confruntăm în prezent cu preţuri record la carnea de porc, din cauza scăderii efectivelor de porci din Europa în principal, iar în mod specific în România, pesta porcină africană a diminuat con­side­rabil efectivele în ultimii ani, diminuând disponibilitatea materiei prime authtone“, a spus Vuşcan.